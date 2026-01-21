Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist ein zentraler Baustein der Altersvorsorge neben gesetzlicher Rente und privater Vorsorge. Dieses Fachbuch erläutert, den Aufbau der bAV, welche Durchführungswege es gibt und welche Rolle die Entgeltumwandlung spielt. Die Autoren zeigen, warum die bAV angesichts absehbarer Versorgungslücken in der gesetzlichen Rentenversicherung an Bedeutung gewinnt. Neben dem gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung, dem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss von mindestens 15 % sowie steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen werden auch die Entwicklungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz seit 2018 dargestellt.



Mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) vom 21. Januar 2026 erhält die bAV zusätzliche Impulse. Der Gesetzgeber erweitert die Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber, stärkt die Absicherung von Geringverdienenden, vereinfacht Verfahren und verbessert die Rahmenbedingungen für laufende und neue Versorgungszusagen. Damit wird die bAV weiter gestärkt: Moderne Versorgungsmodelle werden attraktiver und Unternehmen wie Beschäftigte gewinnen an Planungssicherheit.



Von einer gut geplanten betrieblichen Altersversorgung können Arbeitgeber wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren. Das Buch führt praxisnah durch die Möglichkeiten der bAV und zeigt Fallstricke sowie Gestaltungsmöglichkeiten auf. Leserinnen und Leser erhalten Fachwissen, um persönliche Versorgungslücken aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erkennen und Wege zu finden, diese zu schließen.