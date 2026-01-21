Betriebliche Altersversorgung, 3. Auflage
- Überblick über die betriebliche Altersversorgung in Deutschland
- Versorgungsfreibetrag für die Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner
- Aktuelle steuerliche Werte
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist ein zentraler Baustein der Altersvorsorge neben gesetzlicher Rente und privater Vorsorge. Dieses Fachbuch erläutert, wie die bAV aufgebaut ist, welche Durchführungswege es gibt und welche Rolle die Entgeltumwandlung spielt.
Die Autoren zeigen, warum die bAV angesichts der absehbaren Versorgungslücken in der gesetzlichen Rentenversicherung weiterhin an Bedeutung und Attraktivität gewinnt. Neben dem gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung, dem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss von mindestens 15 % sowie steuerliche und – innerhalb gesetzlicher Grenzen – sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen werden auch die Entwicklungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz seit 2018 umfassend dargestellt.
Mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) vom 21.01.2026 erhält die bAV zusätzliche Impulse. Der Gesetzgeber erweitert insbesondere die Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber, stärkt die Absicherung von Geringverdienenden, vereinfacht bestehende Verfahren und verbessert die Rahmenbedingungen für laufende und neue Versorgungszusagen. Die neuen Regelungen fördern eine breitere Verbreitung der bAV, erhöhen die Attraktivität moderner Versorgungsmodelle und schaffen mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Beschäftigte.
Durch eine kluge und passgenaue Gestaltung können Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. Das Buch führt praxisnah durch die vielfältigen Möglichkeiten der betrieblichen Altersversorgung und zeigt sowohl Fallstricke als auch Gestaltungsmöglichkeiten auf. Sie erhalten das notwendige Fachwissen, um Ihre persönlichen Versorgungslücken aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erkennen und Wege zu finden, diese sinnvoll zu schließen. Zudem werden Sie in die Lage versetzt, gemeinsam mit Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Steuerberater individuelle Lösungen zu erarbeiten.
Eine verlässliche Altersversorgung gewinnt vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und gesetzgeberischen Reformen zunehmend an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, frühzeitig, krisenfest und strukturiert vorzusorgen und – und die Chancen der bAV optimal zu nutzen.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autoren
Dominik Stadelbauer
Diplom Betriebswirt (FH)
Dominik Stadelbauer war im Anschluss an sein Studium zunächst mehrere Jahre in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt Finanzdienstleistung und Lebensversicherung tätig. Im Jahr 2009 wechselte er die Seiten und begleitet seither unterschiedliche Funktionen in der NÜRNBERGER Lebensversicherung. Er ist zusammen mit Dr. Alt Autor mehrerer wissenschaftlicher Schriften mit dem Hauptaugenmerk auf die betriebliche Altersversorgung. Sein Verantwortungsbereich umfasst heute die vertriebliche und rechtliche Begleitung aller Produktlinien in der Lebensversicherung. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e.V.
Daniel Pazanin
Daniel Pazanin studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Bayreuth und begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 2003 bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Früh spezialisierte er sich auf Themen der betrieblichen Altersversorgung und entwickelte eine umfassende Expertise in aktuariellen Fragestellungen sowie in der betriebswirtschaftlichen und strategischen Steuerung von Versorgungseinrichtungen. Heute ist er in der NÜRNBERGER Versicherung als Fachexperte für die Weiterentwicklung der bAV an der Schnittstelle von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Produktanbietern und Aufsichtsbehörden verantwortlich. Daneben ist er langjähriges Vorstandsmitglied einer Pensionskasse sowie Geschäftsführer einer spezialisierten Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung in diesem Konzern. Durch seine breite Erfahrung aus operativer Verantwortung, strategischer Beratung und der Arbeit in unterschiedlichen Arbeitgebern und Versorgungsträgern kennt er alle wesentlichen Facetten der betrieblichen Altersversorgung. Dies umfasst von der Konzeption und Implementierung moderner Versorgungsmodelle auch deren finanzielle Steuerung bis hin zur rechtlichen und organisatorischen Weiterentwicklung im Zuge gesetzlicher Reformen wie dem BRSG und BRSG II. Mit seinem analytischen Hintergrund, seiner tiefen Branchenkenntnis trägt Daniel Pazanin dazu bei, komplexe Entwicklungen der bAV verständlich einzuordnen und praxisorientierte Lösungsansätze für Unternehmen und Versorgungseinrichtungen aufzuzeigen.
Details & Preise
Betriebliche Altersversorgung, 3. Auflage
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026