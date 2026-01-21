Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist ein zentraler Baustein der Altersvorsorge neben gesetzlicher Rente und privater Vorsorge. Dieses Fachbuch erläutert, wie die bAV aufgebaut ist, welche Durchführungswege es gibt und welche Rolle die Entgeltumwandlung spielt.

Die Autoren zeigen, warum die bAV angesichts der absehbaren Versorgungslücken in der gesetzlichen Rentenversicherung weiterhin an Bedeutung und Attraktivität gewinnt. Neben dem gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung, dem verpflichtenden Arbeitgeberzuschuss von mindestens 15 % sowie steuerliche und – innerhalb gesetzlicher Grenzen – sozialversicherungsrechtlichen Vorteilen werden auch die Entwicklungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz seit 2018 umfassend dargestellt.

Mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) vom 21.01.2026 erhält die bAV zusätzliche Impulse. Der Gesetzgeber erweitert insbesondere die Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber, stärkt die Absicherung von Geringverdienenden, vereinfacht bestehende Verfahren und verbessert die Rahmenbedingungen für laufende und neue Versorgungszusagen. Die neuen Regelungen fördern eine breitere Verbreitung der bAV, erhöhen die Attraktivität moderner Versorgungsmodelle und schaffen mehr Planungssicherheit für Unternehmen und Beschäftigte.