Eine stetig wachsende Bedeutung erfährt auch das Thema künstliche Intelligenz bei DATEV. Um schnell qualitativ hochwertige Softwarelösungen auf den Markt zu bringen, ist sie bereits heute ein fester Bestandteil der Softwareentwicklung des Unternehmens. Von der Durchführung einzelner Entwicklungsschritte (etwa bei Konzepten), Coding, Reviews, Tests, Dokumentation, Analysen und Modernisierung der Codebasis bis hin zu KI-Agenten, die Entwicklungsaufgaben eigenständig vorbereiten und ausführen können, unterstützt KI über die gesamte Prozesskette. Wichtig dabei: KI-Werkzeuge agieren immer als Assistenz- und Unterstützungssysteme – verantwortlich für Architektur, Qualität, Sicherheit und fachliche Entscheidungen bleiben aber stets die menschlichen Entwicklerinnen und Entwickler.

Über den Einsatz im eigenen Haus hinaus erschließt DATEV die Vorteile von KI auch flächendeckend für die Kunden. Neben einem dezidierten KI-Angebot mit Lösungen wie Automatisierungsservices im Rechnungswesen, dem Liquiditätsmonitor online, dem Einspruchsgenerator oder dem DATEV Copilot wird der IT-Dienstleister KI in allen angebotenen Anwendungen überall dort verfügbar machen, wo sie einen Nutzen stiften kann. „Wir nennen diesen Ansatz „AI-integrated“, erläuterte Christian Bär. „Unsere Kunden sollen KI einfach anwenden können, ohne selbst erst zu Experten zu werden. Wir reduzieren Komplexität für die Anwender und geben ihnen Sicherheit.“

Dass der Bedarf dafür existiert, zeigt die stark zunehmende Nutzung bei den Mitgliedern der Genossenschaft. In der DATEV Digitalisierungsumfrage aus dem Frühjahr 2026 gab gut die Hälfte der Kanzleien an, KI bereits regelmäßig zu nutzen – im vergangenen Jahr war es noch ein knappes Drittel. Bei großen Kanzleien ist dieser Anteil sogar auf fast drei Viertel gestiegen – von gut der Hälfte im Vorjahr.