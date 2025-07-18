DATEV bleibt erfolgreich mit Angeboten für die Digitalisierung

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete der IT-Dienstleister einen Umsatz in Höhe von 810,2 Millionen Euro.

Aufsichtsrat der DATEV eG beruft Sebastian Koch als sechstes Mitglied in den DATEV-Vorstand

Dr. Markus Algner als Chief Markets Officer seit 1. Juli im Amt – Prof. Dr. Peter Krug hat nach 36 Berufsjahren bei DATEV seinen Ruhestand angetreten – Julia Bangerth stellvertretende Vorstandsvorsitzende bis Ende 2031.

Umsätze im Mittelstand nach kurzer Stabilisierung erneut gesunken

Nach einer kurzen Stabilisierung im Vormonat sind die Umsätze im Mittelstand in Deutschland im Juni erneut deutlich gesunken. Das zeigen die aktuellen Daten des DATEV Mittelstandsindex.