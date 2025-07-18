Nürnberg, 18. Juli 2025: Die DATEV eG bleibt mit ihrer Mission, die digitale Transformation der kaufmännischen Prozesse zu forcieren, weiter auf Erfolgskurs. Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete der IT-Dienstleister einen Umsatz in Höhe von 810,2 Millionen Euro. Die Kundenbasis stieg deutlich auf über 850.000. Allein seit Jahresbeginn ist das ein Zuwachs von mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden. DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr kommentierte auf der Jahrespressekonferenz des Unternehmens: „Diese Zahlen bestätigen uns darin, dass der eingeschlagene Weg, unser Produktportfolio konsequent und kontinuierlich weiter in die Cloud zu entwickeln, der richtige ist. Die Nutzung unserer Cloudprodukte zeigt, dass die Digitalisierung im Berufsstand voranschreitet. Und damit auch im Mittelstand – denn es sind die mittelständischen Unternehmen, mit denen unsere Mitglieder in unseren kollaborativen Cloud-Lösungen zusammenarbeiten. Unsere Transformation in die Cloud ist damit auch ein Digitalisierungsbooster für den Mittelstand.“

Eine wichtige Grundlage für den Erfolg ist nach seinen Worten außerdem die Wirtschaftsform der Genossenschaft, wie er anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahres der Genossenschaften noch einmal besonders betonte: „In einem so volatilen Umfeld bieten wir Stabilität und Verlässlichkeit für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden – sowie natürlich für unsere Beschäftigten. Statt auf Shareholder Value und Gewinnmaximierung, richten wir unseren Blick auf die Bedürfnisse derer, für die wir da sind: Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und deren Mandanten“, so Mayr weiter. Für die Mitglieder bedeute dies „digitale Teilhabe leicht gemacht“ durch Zugang zu maßgeschneiderten Anwendungen für kaufmännische Prozesse, die auch neueste Entwicklungen wie etwa Künstliche Intelligenz einschließen.