Nürnberg, 18. Juli 2025: Der Aufsichtsrat der DATEV eG hat mit Wirkung zum 29. September 2025 die Erweiterung des DATEV-Vorstandes beschlossen: Sebastian Koch (49) wird das neu geschaffene Ressort „Business Development“ verantworten, das sich mit der künftigen Entwicklung des Unternehmens beschäftigen wird. Nicolas Hofmann, Aufsichtsratsvorsitzender der DATEV eG dazu: „Für die Erweiterung des DATEV-Vorstandes um das Ressort für Geschäftsentwicklung konnten wir einen ausgewiesenen Experten gewinnen, der weitere Mehrwerte für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden mitbringt. Dabei geht es insbesondere darum, die Chancen von neuen Geschäftsmodellen und Geschäftspartnerschaften auf Basis unserer Cloud-Strategien zu erschließen und weitere innovative Angebote für den Berufsstand, den Mittelstand und die Verwaltung zu erzeugen."
Darüber hinaus hatte der Aufsichtsrat bereits im vergangenen Jahr frühzeitig die Vorstandsnachfolge für den zum 30. Juni 2025 in den Ruhestand getretenen Prof. Dr. Peter Krug bekanntgegeben: Dr. Markus Algner ist seit dem 1. Juli 2025 Mitglied des Vorstandes der DATEV eG und Chief Markets Officer (CMO) der Genossenschaft.
Des Weiteren wurde die Vertragslaufzeit von Julia Bangerth als stellvertretende Vorstandsvorsitzende sowie Chief Operating Officer (COO) und Chief Human Resources Officer (CHRO) bis zum 31. Dezember 2031 verlängert.
Sebastian Koch war seit 2022 als Principal Expert bei der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH beschäftigt und verantwortete dort den Bereich „Steuern und Steuerverwaltung“. Er betreute Projekte im Geschäftsbereich Strategische Verwaltungsmodernisierung mit Schwerpunkt auf der digitalen Transformation in den Finanzverwaltungen. Zuvor war Koch als Steuerberater tätig, u.a. als Partner bei der KPMG AG und dort Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Steuern. Er betreute im Rahmen seiner Beratungstätigkeit nationale und internationale Großkonzerne, Unternehmen des Mittelstands und die öffentliche Hand insbesondere in Fragen der digitalen Transformation sowie der Prozessoptimierung. Vor seiner Tätigkeit bei der KPMG AG war er zwölf Jahre für die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Partner tätig und beriet in dieser Zeit insbesondere mittelständische Unternehmen im Bereich der Prozessoptimierung. Sebastian Koch studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Steuerlehre und wurde 2004 zum Steuerberater bestellt. „Ich freue mich sehr über die Entscheidung des Aufsichtsrates, unseren DATEV-Vorstand zu erweitern, um mit einem weiteren Berufsstandskollegen die Zukunft von DATEV zu gestalten. Die Identifizierung und Verfolgung weiterer Wachstumsstrategien und die Schaffung langfristiger Werte für unsere Genossenschaft wird zum nachhaltigen Erfolg für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden beitragen“, so Prof. Dr. Robert Mayr, CEO der DATEV eG.
Dr. Markus Algner, bislang Mitglied der Geschäftsleitung, hat am 1. Juli 2025 als Mitglied des Vorstands seine Tätigkeit als Chief Markets Officer (CMO) aufgenommen. Mit seiner Auswahl hatte sich der Aufsichtsrat für eine sehr erfahrene Führungskraft entschieden, die eine umfassende Expertise aus unterschiedlichsten Aufgaben bei DATEV mitbringt und gleichzeitig durch die bisherige Verantwortung für Finanzen und Nachhaltigkeit einen tiefen Einblick in das Gesamtunternehmen hat. „Dr. Markus Algner kennt das Unternehmen in all seinen Facetten und aus verschiedenen Verantwortungsebenen. Er ist bereits seit 2006 für DATEV tätig und hat schon seine Doktorarbeit über genossenschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten verfasst. Gleichzeitig damit verbunden ist, dass mein langjähriger und sehr geschätzter Vorstandskollege Peter Krug mit seinem enormen Erfahrungsschatz und Wissen, der tagtäglich im Kontakt mit unseren Mitgliedern stand, seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat“, kommentierte Robert Mayr.
Zum 30. Juni 2025 und nach 36 Jahren DATEV-Zugehörigkeit ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende sowie langjähriger Vorstand Prof. Peter Krug in den Ruhestand getreten. Krug hatte vor seiner eigentlichen Tätigkeit bei DATEV bereits dort Diplomarbeit wie Promotion absolviert und war nach dieser Zeit in mehreren führenden Positionen u.a. für Softwareentwicklung wie für den Außendienst verantwortlich. Nicolas Hofmann, Aufsichtsratsvorsitzender der DATEV eG: „Mit dem Ausscheiden von Prof. Peter Krug geht eine Ära bei DATEV zu Ende. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich ihm noch einmal ganz besonders für seinen großen Beitrag am Erfolg unserer berufsständischen Genossenschaft, vor allem durch die weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit unter unseren Mitgliedern. Besonders als Mitglied des Vorstands seit 2014 hat er sowohl bei der technischen Produktentwicklung als auch auf der Marktseite zukunftsgerichtete Weichen gestellt. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute.”
Der Vertrag für die stellvertretende Vorstandsvorsitzende sowie CHRO und COO Julia Bangerth wurde bis zum 31. Dezember 2031 verlängert. „Der Aufsichtsrat würdigt mit diesem weitreichenden Schritt Julia Bangerths außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit und vielfältige Verantwortung gegenüber Mitgliedern und Mitarbeitenden und sorgt so für weitere Kontinuität an der Spitze von DATEV”, so Nicolas Hofmann.
Die Zusammensetzung des Vorstands der DATEV eG ab 29. September 2025:
- Prof. Dr. Robert Mayr, Chief Executive Officer (CEO)
- Julia Bangerth, Chief Human Resources Officer (CHRO), Chief Operating Officer (COO), stellv. Vorstandsvorsitzende
- Dr. Markus Algner, Chief Markets Officer (CMO)
- Prof. Dr. Christian Bär, Chief Technology Officer (CTO)
- Sebastian Koch, Chief Business Development Officer (CBDO)
- Diana Windmeißer, Chief Financial Officer (CFO)