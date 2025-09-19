Dr. Markus Algner, bislang Mitglied der Geschäftsleitung, hat am 1. Juli 2025 als Mitglied des Vorstands seine Tätigkeit als Chief Markets Officer (CMO) aufgenommen. Mit seiner Auswahl hatte sich der Aufsichtsrat für eine sehr erfahrene Führungskraft entschieden, die eine umfassende Expertise aus unterschiedlichsten Aufgaben bei DATEV mitbringt und gleichzeitig durch die bisherige Verantwortung für Finanzen und Nachhaltigkeit einen tiefen Einblick in das Gesamtunternehmen hat. „Dr. Markus Algner kennt das Unternehmen in all seinen Facetten und aus verschiedenen Verantwortungsebenen. Er ist bereits seit 2006 für DATEV tätig und hat schon seine Doktorarbeit über genossenschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten verfasst. Gleichzeitig damit verbunden ist, dass mein langjähriger und sehr geschätzter Vorstandskollege Peter Krug mit seinem enormen Erfahrungsschatz und Wissen, der tagtäglich im Kontakt mit unseren Mitgliedern stand, seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat“, kommentierte Robert Mayr.

Zum 30. Juni 2025 und nach 36 Jahren DATEV-Zugehörigkeit ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende sowie langjähriger Vorstand Prof. Peter Krug in den Ruhestand getreten. Krug hatte vor seiner eigentlichen Tätigkeit bei DATEV bereits dort Diplomarbeit wie Promotion absolviert und war nach dieser Zeit in mehreren führenden Positionen u.a. für Softwareentwicklung wie für den Außendienst verantwortlich. Nicolas Hofmann, Aufsichtsratsvorsitzender der DATEV eG: „Mit dem Ausscheiden von Prof. Peter Krug geht eine Ära bei DATEV zu Ende. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich ihm noch einmal ganz besonders für seinen großen Beitrag am Erfolg unserer berufsständischen Genossenschaft, vor allem durch die weitere Steigerung der Kundenzufriedenheit unter unseren Mitgliedern. Besonders als Mitglied des Vorstands seit 2014 hat er sowohl bei der technischen Produktentwicklung als auch auf der Marktseite zukunftsgerichtete Weichen gestellt. Wir wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute.”