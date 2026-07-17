Nürnberg, 17. Juli 2026: Der IT-Dienstleister DATEV eG hat im Juni erstmals die Marke von einer Million Kunden überschritten. Jeden Monat werden durchschnittlich rund 10.000 Neukunden aus ganz unterschiedlichen Branchen in die DATEV-Systeme integriert. Neben den Mitgliedern der Genossenschaft der steuerberatenden Berufe sind vor allem deren mittelständische Mandanten DATEV-Kunden.

Für DATEV-CEO Prof. Dr. Robert Mayr ist eine Million Kundinnen und Kunden weit mehr als eine beeindruckende Zahl, die die Leistungsfähigkeit des seit 60 Jahren bestehenden Unternehmens unterstreicht: „Sie steht für das Vertrauen in unser genossenschaftliches Modell. Dieser Erfolg gehört unseren Mitgliedern, ihren Mandanten und unseren Mitarbeitenden gleichermaßen. Gemeinsam mit dem steuerberatenden Berufsstand treiben wir die Digitalisierung des deutschen Mittelstands voran und schaffen die Grundlage für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kanzleien.“