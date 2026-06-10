Nürnberg, 10. Juni 2026: Mehr als 100.000 Buchführungen in Deutschland profitieren mittlerweile vom DATEV Automatisierungsservice Bank. Mittels künstlicher Intelligenz analysiert er die Informationen aus elektronisch bereitgestellten Bankkontoumsätzen und erzeugt daraus Vorschläge vor allem für Sachkontobuchungen. So sorgt der intelligente Cloud-Service in Steuerberatungskanzleien für einen hohen Automatisierungsgrad bei der Buchführung für ihre Mandanten. Hinter den über 100.000 Mandantenbeständen stehen aktuell rund 7.400 Kanzleien, die den Service nutzen. Über 10 Millionen Buchungsvorschläge im Monat lassen sie sich im Schnitt über diesen Service automatisiert generieren.



Den Automatisierungsservice Bank bietet DATEV seit 2024 an. Zur Erzeugung der Buchungsvorschläge greift das System auf die im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Buchführungsdaten des jeweiligen Unternehmens zu und verwendet die Buchungen der Vergangenheit, um Kontoumsätze zu klassifizieren. Die Buchungsvorschläge werden dann direkt an das Programm Kanzlei-Rechnungswesen in der Steuerberatungskanzlei übergeben. Auf Basis einfacher Symbole lässt sich dabei schnell erfassen, wo wegen fehlender oder nicht eindeutiger Daten ein manueller Eingriff erforderlich ist, beziehungsweise eine zusätzliche Kontrolle empfohlen wird. So führt der Automatisierungsservice den Anwender gezielt zu den Buchungsfeldern und -vorschlägen, die noch zu bearbeiten sind. Aus den in die DATEV-Cloud zurückgesendeten Buchungen und Korrekturen lernt die KI permanent weiter und kann ihre Zuordnungsquote stetig optimieren.



Mit seinem starken Nutzungswachstum zeigt der DATEV Automatisierungsservice Bank auch eindringlich, dass der Einsatz von KI immer schneller im Büroalltag ankommt. Von der Produktfreigabe bis zum Erreichen der 100.000er-Marke vergingen nicht einmal zwei Jahre. Beim ersten von DATEV vorgestellten KI-gestützten Automatisierungsservice, dem Automatisierungsservice Rechnungen, dauerte es mit gut vier Jahren noch mehr als doppelt so lange, bis dieser Wert überschritten wurde. Auch bei diesem Service ist das Wachstum ungebrochen. Über 9.000 Kanzleien nutzen ihn aktuell für rund 150.000 Buchführungen und lassen sich damit 12 Millionen Buchungsvorschläge im Monat erzeugen.