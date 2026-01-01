Besonders schnell und bequem sind SaaS-Lösungen (Software as a Service), die keine große Installation oder Integration benötigen und deren Services über das Internet angeboten werden. Insbesondere, als während der Corona-Pandemie plötzlich Millionen Kindergartenkinder und Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben mussten und die Betreuung durch die Eltern benötigten, boomte die Nutzung von Zoom oder Microsoft Teams. Nicht nur Unternehmen und Behörden stellten so den Betrieb sicher, auch der Unterricht wurde häufig so erteilt.

Das ist allerdings bei einer Videokonferenz hinsichtlich des Datenschutzes problematisch. Genau diese so bekannten und beliebten Anbieter unterhalten ihren Sitz in den USA und führen dort die Datenverarbeitung durch. Denn der Wegfall des EU-U.S. Privacy Shields und die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Beschäftigtendatenschutz besitzen erhebliche Sprengkraft.

Sie schließen mit Ihrem bevorzugten Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag ab. Prüfen Sie vorher genau, ob die technischen und organisatorischen Maßnahmen der möglichen Vertragspartner bei einer Videokonferenz den Datenschutz wahren. Dabei gilt:

Bevorzugen Sie einen Videokonferenzanbieter, der seinen Sitz innerhalb der Europäischen Union (EU) hat, so ist der Datenschutz für Videokonferenzen leichter sicherzustellen.

Fällt Ihre Entscheidung auf einen der bekannten Top-Anbieter aus den USA, stellen Sie sicher, dass Sie zusätzliche Garantien für die Sicherheit bei der Datenverarbeitung in den USA erhalten.

In ihrer gemeinsamen Orientierungshilfe weisen die Datenaufsichtsbehörden der Länder explizit darauf hin, dass Standardklausen und andere standardisierte Vertragsgarantien in puncto Videokonferenz und Datenschutz nicht ausreichend sind.

Nach der Entscheidung des EuGH sind Sie verpflichtet, weitere Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die hohen datenschutzrechtlichen Standards der EU auch bei einer Datenverarbeitung in den Vereinigten Staaten eingehalten werden.