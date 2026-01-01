Digitale Personalakte
Mit einer digitalen Personalakte sparen Sie Zeit, reduzieren Kosten und genießen mehr Sicherheit.
Informieren Sie sich jetzt, wie die digitale Personalakte funktioniert und was zu beachten ist.
Digitale Lohnabrechnung
Die digitale Lohnabrechnung ist die zeitgemäße Form der Abrechnung, die Zeit, Papier und Porto spart – und das bei hoher Sicherheit.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur digitalen Lohnabrechnung.
Elektronische Signatur
Eine elektronische Signatur sorgt für erhöhte Sicherheit und Komfort.
Informieren Sie sich jetzt, wie die elektronische Signatur funktioniert und wie Sie diese Form der Unterschrift nutzen können.
Was ist der Unterschied zwischen elektronischer und digitaler Signatur
Oft werden die beiden Begriffe synonym verwendet. Dennoch gibt es Unterschiede, was die Rechtsgültigkeit und die Integrität betrifft.
Hier finden Sie Informationen zum Unterschied zwischen elektronischer und digitaler Signatur.
Elektronisch oder digital – was ist der Unterschied?
Ist elektronisch dasselbe wie digital oder gibt es hier relevante rechtliche Unterscheidungen?
Elektronisch oder digital? Lesen Sie jetzt alles Wissenswerte zum Thema.
Datenschutz bei Videokonferenzen
Videokonferenzen sind heute an der Tagesordnung. Erfahren Sie, was dabei in Puncto Datenschutz zu beachten ist, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.
Hier finden sie wichtige Informationen zum Datenschutz bei Videokonferenzen.