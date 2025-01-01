Viele Softwarelösungen von DATEV bieten die Möglichkeit, die qualifizierte elektronische Signatur zu nutzen. Folgende Lösungen stehen auf dem DATEV-Marktplatz zur Verfügung

intarsys GmbH - Sign Live! CC DATEV Edition

Sign Live! CC unterstützt Sie mit einer Inhouse-Lösung zur qualifizierten elektronischen Signatur im Rahmen des DATEV Softwareangebotes.

Für die Inhouse-Lösung sind folgende Voraussetzungen notwendig:

Beschaffen Sie für alle autorisierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eIDAS-konforme Signaturkarten und Signaturlesegeräte.

Als Vertrauensdienstleister hat sich die Bundesdruckerei bewährt, die als qualifizierte Signaturkarte die D-Trust Card liefert.

Kartenlesegeräte müssen die Anforderungen der Sicherheitsklasse 3 erfüllen.

Nach der Installation von Software und Kartenlesegerät sowie dem Erhalt der Signaturkarten und der zugehörigen PIN können Sie oder Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die qualifizierte elektronische Signatur im Unternehmen nutzen.

FP Digital Business Solutions GmbH - FP Sign für DATEV

FP Sign für DATEV ist ein einfacher und weltweiter Zugang auf eine cloudbasierte Browser-Lösung, gehostet in deutschen BSI-zertifizierten Rechenzentren.

Verwendbar für alle in DATEV DMS abgelegten Dokumente

Nutzung von fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer Signatur

Mandanten benötigen keinen eigenen Account

Mit der Signaturlösung lassen sich Dokumente aus DATEV heraus signieren oder von Mandanten gegenzeichnen, ohne Medienbruch oder Programmwechsel. Diese können außerdem ohne einen eigenen Account einfach per Knopfdruck unterschreiben und sparen Papier und Kosten. Der FP Sign-Connector kann einfach in DATEV DMS installiert werden.