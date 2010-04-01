Mit Komfort und Effizienz die berufsrechtlichen Anforderungen an die Jahresabschlusserstellung nach BStBK 4/2010 oder IDW S7 erfüllen

Bilanzbericht comfort ist die Premiumlösung für die Anfertigung von Erstellungsberichten nach BStBK 4/2010 und nach IDW S7. Dazu stehen Ihnen Vorlagen (auch in englischer Sprache) mit ausführlichen Erläuterungen, vielen Auswertungen und Bilanzanalysen mit sicherem und fundiertem Zahlenmaterial zur Verfügung. Bei der Dokumentation der Plausibilitätsbeurteilung helfen Ihnen Analysewerkzeuge und elektronische Checklisten. Mit dem Programm legen Sie auch assistentengesteuert Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Ihre Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.