Bilanzbericht comfort
- Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 und IDW S7 (auch in Englisch) mit Bilanzanalysen und Kapitalflussrechnung anfertigen, Checklisten und Werkzeuge zur Plausibilitätsbeurteilung nutzen
- Einfach und rechtssicher anlegen: Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
- Alle Jahresabschlussauswertungen mit Kennzahlen und Mehrjahresvergleichen in einheitlichem Layout ausgeben
Inhalte
Beschreibung
Mit Komfort und Effizienz die berufsrechtlichen Anforderungen an die Jahresabschlusserstellung nach BStBK 4/2010 oder IDW S7 erfüllen
Bilanzbericht comfort ist die Premiumlösung für die Anfertigung von Erstellungsberichten nach BStBK 4/2010 und nach IDW S7. Dazu stehen Ihnen Vorlagen (auch in englischer Sprache) mit ausführlichen Erläuterungen, vielen Auswertungen und Bilanzanalysen mit sicherem und fundiertem Zahlenmaterial zur Verfügung. Bei der Dokumentation der Plausibilitätsbeurteilung helfen Ihnen Analysewerkzeuge und elektronische Checklisten. Mit dem Programm legen Sie auch assistentengesteuert Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Ihre Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.
Leistungen
Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 und IDW S7 anlegen
Im Programm stehen Ihnen Vorlagen zur Verfügung (auch in englischer Sprache), die die berufsrechtlichen Anforderungen abdecken - von der Auftragsannahme über die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bis zur Bescheinigung.
Ein Programmassistent unterstützt Sie mit einfachen Fragen dabei, stets die notwendigen berufsrechtlichen Formulierungen zu Auftragsannahme und Bescheinigung zu beachten.
Zusätzliche Auswertungen wie Mehrjahresvergleiche (auch für Kennzahlen vorhanden), Bilanzanalysen, Grafiken, Kalkulationstabellen und Kapitalflussrechnungen erleichtern es Ihnen, Unternehmenszahlen betriebswirtschaftlich zu bewerten.
Um die Jahresabschlusserstellung rationell zu dokumentieren, stehen Ihnen Microsoft Excel-Berechnungshilfen zur Verfügung. Diese lassen sich mit der zugehörigen Bilanzposition im Dokument verknüpfen.
Datenanalyse-Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung, um Auffälligkeiten im Zahlenmaterial zu ermitteln.
Assistentengestützt Anhänge anlegen und offenlegen (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) hinterlegen
Ein Programmassistent gibt Ihnen Rechtssicherheit. Indem Sie einfache Ja-Nein bzw. Auswahl-Fragen beantworten, ermitteln Sie den rechtlich notwendigen Mindestumfang der Anhangangaben nach dem BilRUG oder der Angaben unter der Bilanz (MicroBilG).
Durch den Start des Assistenten zur Offenlegung von Jahresabschlüssen in Kanzlei-Rechnungswesen direkt aus dem Anhang oder aus den Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) geht die Offenlegung bzw. die Hinterlegung viel schneller.
Jahresabschlussauswertungen ausgeben und Kanzleivorlagen erstellen
Stellen Sie Ihre Jahresabschlussauswertungen mit Anhang, Kennzahlen und Mehrjahresvergleichen in einheitlichem Layout zum Ausdrucken zusammen - stets mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis, sowie mit einheitlichen Kopfzeilen mit fortlaufender Seitennummerierung.
Fertige Erstellungsberichte, Anhänge und Jahresabschlussauswertungen speichern Sie als Kanzleivorlagen ab und können sie dann für alle anderen Mandanten Ihrer Kanzlei verwenden. Das trägt zum unverwechselbaren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei bei und ist ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Einblick in die Software
Weitere Informationen
Produktvergleich
|Funktion
|Abschlussprüfung compact
|Bilanzbericht comfort
|Bilanzbericht classic
|Bilanzbericht compact
Überblick Bilanzbericht
Dokumentvorlagen Land- und Forstwirtschaft nach BStBK 4/2010 und IDW S7 für BMEL-Jahresabschlüsse sowie Branchenlösung Verein nach BStBK 4/2010
|✓
|✓
|✗
|✗
Erstellungsberichte nach IDW S7 mit Dokumentvorlage fertigen
|✓
|✓
|✗
|✗
Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit Dokumentvorlage fertigen
|✓
|✓
|✓
|✗
Anhang zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) assistentengesteuert anlegen
|✓
|✓
|✓
|✓
Prüfungsberichte
|✓
|✗
|✗
|✗
Analysewerkzeuge und Checklisten zur Plausibilitätsbeurteilung
|✓
|✓
|✗
|✗
Vorlagensystem mit Berechnungshilfen zur Dokumentation der Jahresabschlusserstellung
|✓
|✓
|✗
|✗
Kapitalflussrechnung mit Kontennachweis
|✓
|✓
|✗
|✗
Mehrjahresvergleiche zu Bilanz, GuV und Kennzahlen
|✓
|✓
|✗
|✗
Englische Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 oder nach IDW S7 sowie Anhang oder Angaben unter der Bilanz in Englisch
|✓
|✓
|✗
|✗
Grafiken und Kalkulationstabellen
|✓
|✓
|✓
|✗
Kanzlei-Dokumentvorlagen für Erstellungsbericht, Anhang und Jahresabschlusspaket erstellen
|✓
|✓
|✓
|✗
Auswertungspaket mit Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fußzeile, fortlaufender Seitennummerierung drucken
|✓
|✓
|✓
|✓