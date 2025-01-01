Art.-Nr. 41589 |
Bilanzbericht classic

  • Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit detailliertem Zahlenwerk anfertigen
  • Einfach und rechtssicher anlegen: Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG)
  • Kennzahlen und Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout ausgeben
Inhalte

Beschreibung

Effizient die berufsrechtlichen Anforderungen an die Jahresabschlusserstellung nach BStBK 4/2010 erfüllen.

Mit Bilanzbericht classic fertigen Sie Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 an. Dazu stehen Ihnen Vorlagen mit ausführlichen Erläuterungen und Zahlenmaterial zur Verfügung. Mit dem Programm legen Sie auch assistentengesteuert Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Ihre Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.

Leistungen

  • Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 anfertigen

    • Im Programm stehen Ihnen Dokumentvorlagen zur Verfügung: Diese decken die berufsrechtlichen Anforderungen von der Auftragsannahme über die Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse bis zur Bescheinigung ab.

    • Ein Programmassistent unterstützt Sie mit einfachen Fragen dabei, stets die notwendigen berufsrechtlichen Formulierungen zu Auftragsannahme und Bescheinigung zu beachten.

    • Zusätzlich helfen Ihnen Kennzahlen, Grafiken und Kalkulationstabellen (z. B. Forderungs- oder Rückstellungsspiegel), die Unternehmenswerte betriebswirtschaftlich zu bewerten.

  • Assistentengestützt Anhänge anlegen und offenlegen (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) hinterlegen

    • Ein Programmassistent gibt Ihnen Rechtssicherheit. Sie beantworten einfache Ja- Nein-Fragen bzw. Auswahl-Fragen und ermitteln damit den rechtlich notwendigen Mindestumfang der Anhang-Angaben nach dem BilRUG oder der Angaben unter der Bilanz (MicroBilG).

    • Durch den Start des Assistenten zur Offenlegung von Jahresabschlüssen in Kanzlei-Rechnungswesen direkt aus dem Anhang oder aus den Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) geht die Offenlegung bzw. die Hinterlegung viel schneller.

  • Jahresabschlussauswertungen ausgeben und Kanzleivorlage erstellen

    • Stellen Sie Ihre Jahresabschlussauswertungen mit Anhang und Kennzahlen in einheitlichem Layout zum Ausdrucken zusammen - stets mit Deckblatt und Inhaltsverzeichnis sowie mit einheitlichen Kopfzeilen und fortlaufender Seitennummerierung.

    • Fertige Erstellungsberichte, Anhänge und Jahresabschlussauswertungen speichern Sie als Kanzleivorlagen ab und können sie dann für alle anderen Mandanten Ihrer Kanzlei verwenden. Das trägt zum unverwechselbaren Erscheinungsbild Ihrer Kanzlei bei und ist ein wichtiger Baustein zur Qualitätssicherung.

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion Abschlussprüfung compact  Bilanzbericht comfort   Bilanzbericht classic   Bilanzbericht compact
Überblick Bilanzbericht
       
Dokumentvorlagen Land- und Forstwirtschaft nach BStBK 4/2010 und IDW S7 für BMEL-Jahresabschlüsse sowie Branchenlösung Verein nach BStBK 4/2010
      
Erstellungsberichte nach IDW S7 mit Dokumentvorlage fertigen
      
Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 mit Dokumentvorlage fertigen
      
Anhang zur Offenlegung (EHUG) oder Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) assistentengesteuert anlegen
      
Prüfungsberichte
      
Analysewerkzeuge und Checklisten zur Plausibilitätsbeurteilung
      
Vorlagensystem mit Berechnungshilfen zur Dokumentation der Jahresabschlusserstellung
      
Kapitalflussrechnung mit Kontennachweis
      
Mehrjahresvergleiche zu Bilanz, GuV und Kennzahlen
      
Englische Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 oder nach IDW S7 sowie Anhang oder Angaben unter der Bilanz in Englisch
      
Grafiken und Kalkulationstabellen
      
Kanzlei-Dokumentvorlagen für Erstellungsbericht, Anhang und Jahresabschlusspaket erstellen
      
Auswertungspaket mit Inhaltsverzeichnis, Kopf- und Fußzeile, fortlaufender Seitennummerierung drucken
      

Preise

Bilanzbericht classic

