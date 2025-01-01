Effizient die berufsrechtlichen Anforderungen an die Jahresabschlusserstellung nach BStBK 4/2010 erfüllen.

Mit Bilanzbericht classic fertigen Sie Erstellungsberichte nach BStBK 4/2010 an. Dazu stehen Ihnen Vorlagen mit ausführlichen Erläuterungen und Zahlenmaterial zur Verfügung. Mit dem Programm legen Sie auch assistentengesteuert Anhänge nach dem BilRUG zur Offenlegung (EHUG) und Aufstellung oder die Angaben unter der Bilanz (MicroBilG) an und drucken Ihre Jahresabschlussauswertungen in einheitlichem Layout aus.