Während Sie bei der klassischen Personalakte alle Unterlagen, die einen Mitarbeiter betreffen, in einer Aktenmappe sammeln, fassen Sie bei einer digitalen Personalakte alle diese Informationen in einer entsprechenden Datei zusammen. Dabei müssen Sie nicht selbst Vorlagen erstellen, um die Daten zu erfassen. Nutzen Sie die elektronische Personalakte von DATEV und profitieren Sie je nach gewählter HR-Softwarelösung z. B. von folgenden Vorteilen:

Die Einführung digitaler Workflows spart Zeit und Ressourcen.

Die automatisierte Dokumentenerstellung und Dokumentenablage reduzieren den Aufwand für Routinetätigkeiten und schaffen Raum für strategisches HR-Management, das in Zeiten des Fachkräftemangels einen immer höheren Stellenwert einnimmt.

Sie profitieren von Optionen zur übersichtlichen Verwaltung von Arbeitsmitteln und Verträgen.

Die einfache digitale Erfassung von Urlaubs- und Fehltagen sorgt für Übersicht und schafft eine sichere Datengrundlage für das Controlling.

Die digitale Personalakte von DATEV bietet eine umfangreiche Datenbasis für personalwirtschaftliche Auswertungen.

Erfahren Sie mit nur einem Klick, in welchen Bereichen die Fluktuation besonders niedrig oder der Krankenstand außergewöhnlich hoch ist, um Stärken und Schwächen in der Personalführung zu erkennen.

Die digitale Personalakte als App ermöglicht es, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Personalabteilung auch im Homeoffice unkompliziert Zugriff auf alle Dokumente erhalten.

Achten Sie auf eine gute Verschlüsselung und Server, die in Europa beheimatet sind.

Binden Sie Ihre Angestellten mit ein und ermöglichen Sie Ihnen, durch einen eingeschränkten Zugriff auf die eigene digitale Personalakte Daten einzusehen und Änderungen an den Stammdaten selbst zu aktualisieren.

Selbstverständlich ist der Datenaustausch mit weiteren Komponenten wie DATEV Payroll für die digitale Lohnabrechnung sowie mit kompatibler Software von Drittanbietern möglich.

Funktionen wie die digitale Arbeitszeiterfassung, Dashboard und Checklisten oder die Option, Stellenausschreibungen zu schalten, gehören zu den weiteren Pluspunkten einer leistungsstarken Lösung für die digitale Personalakte.

Lernen Sie jetzt das DATEV Personal-Managmentsystem classic kennen und finden Sie das Angebot, das zu Ihrem Unternehmen passt.