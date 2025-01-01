Egal, ob Sie die digitale Lohnabrechnung senden oder die Daten auf einem Unternehmensserver oder in der Cloud bereitstellen: Der Datenabruf erfolgt über das Internet und bietet Hackern Angriffsfläche. Die eigentlichen digitalen Lohndokumente sind verschlüsselt zu senden. Auch die beteiligten Mailserver sollten eine Transportverschlüsselung der Mail bieten.

Die Zustellung kann in ein dienstliches oder ein privates Postfach erfolgen.

Dabei muss jeder Mitarbeiter wissen, wo er seine digitale Lohnabrechnung einsehen, herunterladen und ausdrucken kann.

Die meisten Mitarbeiter bevorzugen ihr privates E-Mail-Postfach, da sie auch nach einem Arbeitgeberwechsel Zugriff auf dieses haben.

Es genügt nicht, die digitale Lohnabrechnung zu verschicken. Als Arbeitgeber müssen Sie aus rechtlicher Sicht gewährleisten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugriff auf die Dokumente haben. Mit einer vorher eingeholten Zustimmung sind Sie auf der sicheren Seite.

Außerdem muss der Betroffene technischen Zugriff haben. Das bedeutet: Sollte jemand noch keine digitalen Endgeräte wie einen PC, ein Smartphone oder ein Tablet besitzen, müssen Sie ihm die nötige Ausstattung zur Verfügung stellen.

Sinnvoller ist es, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einen Zugang zu den Lohndokumenten über ein einheitliches Portal zu gewähren. Der Portal-Versand digitaler Lohndokumente bietet Vorteile: