Unterschied digitale und elektronische Signatur

Die elektronische Signatur ist ein rechtlicher Begriff, der definiert, wie eine Unterschrift und die Verifikation eines Dokuments rechtssicher erfolgen können. Das ist in Deutschland im Vertrauensdienstegesetz geregelt. Europaweit gilt die eIDAS-Verordnung (electronic IDentification, Authentication and Trust Services). Bei der elektronischen Signatur stehen verschiedene Stufen zur Wahl:

einfache elektronische Signatur (ESS)

fortgeschrittene elektronische Signatur (FES)

qualifizierte elektronische Signatur (QES)

Dabei gilt: Bei der einfachen elektronischen Signatur „unterschreiben“ Sie mit nur wenigen Klicks. Das Verfahren ist besonders einfach, aber es ist nicht sonderlich sicher. Daher bietet es sich nur für wenig sensible Dokumente an.

Bei der fortgeschrittenen elektronischen Signatur ist der Aufwand für den Unterzeichner höher, da er sich eindeutig identifizieren muss (z.B. mittels DATEV SmartCard), allerdings steigt auch die Sicherheit. Hier können Sie Dokumente und Transaktionen mit mittlerer Sensibilität durchführen.

Die qualifizierte elektronische Signatur bietet den höchsten Standard und verknüpft die verifizierte Identität des Unterzeichners mit einer Zertifizierung und Verschlüsselung des Dokuments. Damit sind spätere Änderungen, Manipulationen oder eine Fälschung unmöglich. Diese Variante eignet sich selbst für anspruchsvolle Transaktionen und bietet die höchste (Rechts-)Sicherheit.

Während die elektronische Unterschrift den rechtlichen Aspekt in den Vordergrund stellt, bezieht sich der Begriff „digitale Signatur“ auf den technischen Vorgang. Dieser versieht das elektronische Dokument mit einem Zertifikat und verschlüsselt es. Dieser Schritt sorgt dafür, dass spätere Versuche, den Inhalt zu verändern, zu fälschen oder zu manipulieren, sofort sichtbar werden. Stellen Sie sich einfach vor, Sie kennzeichnen einen Vertrag in Papierform mit einem Prägesiegel.

Zusätzlich werden alle Unterzeichner eines Dokuments mit einem privaten Schlüssel verbunden. Diese Verbindung kann später mit einem öffentlichen Schlüssel jederzeit eingesehen, aber nicht mehr verändert werden. So entsteht ein elektronisches Dokument, das ebenso sicher und eindeutig ist wie ein Papiervertrag, den alle Beteiligten bei einem persönlichen Zusammentreffen unterzeichnet haben.