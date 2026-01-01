Der Duden definiert die beiden Begriffe zwar, aber das bringt kaum ein besseres Verständnis. Zum Begriff „elektronisch“ führt das Wörterbuch aus: „auf Elektronik basierend, sie benutzend“ und nennt die folgenden Beispiele:

elektronische Rechenmaschine

elektronische Datenverarbeitung, kurz EDV

elektronische Musik

elektronische Post

elektronisch gesteuerte Antennen

Für das Adjektiv „digital“ kennt der Duden vier Bedeutungen:

„mithilfe des Fingers erfolgend“, ein medizinischer Begriff lateinischer Herkunft (digitalis = Finger, Zehe), eine Untersuchung digital durchführen

„in Stufen erfolgend, in Einzelschritte aufgelöst“, ein physikalischer Begriff abgeleitet vom englischen „digital“ in „Digit“, Ziffer, Stelle, z. B. ein digitales Signal

„Digitaltechnik, Digitalverfahren betreffend, auf ihnen beruhend“ ist ebenso möglich und betrifft auch die Physik, die Herkunft ist ebenfalls das englische „digital“

„in Ziffern darstellend, in Ziffern dargestellt“, aus dem technischen Gebrauch

Die meisten Menschen denken bei „elektronisch“ an elektrische Geräte mit Leiterplatten wie den PC oder einen Fernseher. „Digital“ löst oft die Assoziation mit einer Digitaluhr aus. Diese zeigt im Gegensatz zum analogen Modell die Zeit direkt in Ziffern und nicht mit Zeigern auf einem Ziffernblatt an. Für die Digitalisierung von Prozessen im Unternehmen sind diese Vorstellungen nicht hilfreich. Erschwerend kommt hinzu, dass Bezeichnungen wie E-Akte in die Irre führen.