Schwangere Frauen profitieren von einem besonderen Kündigungsschutz. Ist eine Mitarbeiterin schwanger, dürfen Arbeitgeber dieser nicht kündigen. Das gilt nicht nur, wenn Sie über die bestehende Schwangerschaft informiert worden sind. Viele Frauen behalten die Nachricht zumindest in den ersten zwölf Wochen für sich, da es hier häufig zu Fehlgeburten kommt. Es erwarten sie gegebenenfalls Nachteile, wenn die Vorgesetzten wissen, dass Nachwuchs geplant ist.

Daher gilt:

Ist eine Mitarbeiterin schwanger, dürfen Sie dieser während der Schwangerschaft und der ersten vier Monate nach der Entbindung nicht kündigen.

Der Kündigungsschutz greift auch in der Probezeit sowie bei einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche.

Kündigen Sie einer Schwangeren, ohne von deren Zustand zu wissen, hat diese zwei Wochen Zeit, Sie darüber zu informieren. Die Kündigung wird dann unwirksam.

Auch während der Elternzeit dürfen Sie nicht kündigen.

Anders sieht es bei einem befristeten Arbeitsverhältnis aus. Hier endet der Kündigungsschutz mit dem Ende des vertraglich vereinbarten Arbeitsverhältnisses. Eine Schwangerschaft begründet keinen Rechtsanspruch auf eine Vertragsverlängerung.