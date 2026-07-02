Highlights

  • Anrufe mit einem Klick auf den grünen Hörer direkt aus DATEV starten
  • Automatische Anzeige relevanter Informationen bei eingehenden Anrufen
  • Dokumentation aller Telefongespräche im Journal für die Abrechnung
  • Nutzung direkt in der Kanzlei 
  • Cloud-Telefonie Made in Germany

Weitere Funktionen
  • KI-Funktionen wie Anruftranskription und automatische Zusammenfassung
  • Virtuelle Voice-Agenten zur Entlastung von Empfang und Kanzleiteam
  • Desktop-Sharing und Chat für die interne Zusammenarbeit
  • Smartphone-Integration für flexible Erreichbarkeit
  • Unterstützung von Büro, Homeoffice und hybriden Arbeitsmodellen
  • Umfassende Zertifizierungen
  • Erweiterung um Contact-Center-Lösungen für große Kanzleien
  • Monatlich kündbar für maximale Flexibilität

Zum Partner

Das Unternehmen NFON AG mit Sitz in München wurde 2007 gegründet und ist seit Juli 2026 Partner der DATEV. 


Mehr Infos unter:


Website des Partners

Cloud Telefonie für DATEV ergänzt

DATEV Telefonie Basis

Einblick in die Lösung

Screenshots
Videos

Obere Leiste mit Benutzername und Status sowie Symbolen für Aktionen. Darunter Registerkarten für Suche, Favoriten, Journal und weitere Bereiche. Im Hauptbereich eine Kontaktliste mit Eintrag und Detailinformationen wie Adresse, Telefonnummer und E‑Mail.
Oben Benutzerbereich mit Status und Aktionssymbolen sowie Suchfeld. Darunter Navigationsleiste mit aktivem Bereich „Chat“. Links Liste der Chats, rechts geöffneter Chatverlauf mit Nachrichtenanzeige und Eingabefeld.
Fenster für eingehenden Anruf mit Name, Telefonnummer und Adresse des Anrufers im oberen Bereich. Darunter Schaltflächen zum Annehmen oder Ablehnen sowie Option zur Weitergabe und ein Feld für Notizen im unteren Bereich.
Produktvideo

Schnittstellen

DATEV Telefonie-Schnittstelle

Allgemein

Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.

Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Zur Vermittlung kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 4,80 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ​ISO 27001​-Zertifikat für das Unternehmen NFON AG, durch KPMG Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 02.12.2027, liegt vor. 

Geltungsbereich: Betrieb einer integrierten Business Communication Plattform, einschließlich dem Betrieb der internen IT, soweit dieser Einfluss auf den Betrieb nimmt. Relevant dafür sind die Standorte München, Berlin, Mannheim, Mainz sowie mobile Arbeitsplätze. 

Link zum Zertifikat

 

Ein BSI C5 Typ 2 Testat für das Unternehmen NFON AG, durch ADVANTA GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 26.08.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Das Testat umfasst die Prüfung der von der NFON AG erstellten Systembeschreibung des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems zur Erfüllung des Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue – C5:2020 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bezug auf die cloudbasierte Telefonanalage „Cloudya“ unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“. Unsere Prüfung erfolgte auf Basis einer Erklärung der gesetzlichen Vertreter der NFON AG und bezieht sich auf die Angemessenheit und Wirksamkeit der Kontrollen (Typ 2) zum Erfüllen der anwendbaren C5-Kriterien.

Link zum Zertifikat

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

Qualitätsmanagement

Ein Qualitätsmanagement Zertifikat ISO 9001:2015 für das Unternehmen NFON AG mit Sitz in München, durch KMPG Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 18.10.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Implementierung und Betrieb sowie Vertrieb und Support einer integrierten Business Communication Plattform. 

Link zum Zertifikat

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.