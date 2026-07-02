Ein ​ISO 27001​-Zertifikat für das Unternehmen NFON AG, durch KPMG Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 02.12.2027, liegt vor.

Geltungsbereich: Betrieb einer integrierten Business Communication Plattform, einschließlich dem Betrieb der internen IT, soweit dieser Einfluss auf den Betrieb nimmt. Relevant dafür sind die Standorte München, Berlin, Mannheim, Mainz sowie mobile Arbeitsplätze.

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Ein BSI C5 Typ 2 Testat für das Unternehmen NFON AG, durch ADVANTA GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 26.08.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Das Testat umfasst die Prüfung der von der NFON AG erstellten Systembeschreibung des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems zur Erfüllung des Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue – C5:2020 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bezug auf die cloudbasierte Telefonanalage „Cloudya“ unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“. Unsere Prüfung erfolgte auf Basis einer Erklärung der gesetzlichen Vertreter der NFON AG und bezieht sich auf die Angemessenheit und Wirksamkeit der Kontrollen (Typ 2) zum Erfüllen der anwendbaren C5-Kriterien.

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Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.