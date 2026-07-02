Highlights
- Anrufe mit einem Klick auf den grünen Hörer direkt aus DATEV starten
- Automatische Anzeige relevanter Informationen bei eingehenden Anrufen
- Dokumentation aller Telefongespräche im Journal für die Abrechnung
- Nutzung direkt in der Kanzlei
- Cloud-Telefonie Made in Germany
Weitere Funktionen
- KI-Funktionen wie Anruftranskription und automatische Zusammenfassung
- Virtuelle Voice-Agenten zur Entlastung von Empfang und Kanzleiteam
- Desktop-Sharing und Chat für die interne Zusammenarbeit
- Smartphone-Integration für flexible Erreichbarkeit
- Unterstützung von Büro, Homeoffice und hybriden Arbeitsmodellen
- Umfassende Zertifizierungen
- Erweiterung um Contact-Center-Lösungen für große Kanzleien
- Monatlich kündbar für maximale Flexibilität
Zum Partner
Das Unternehmen NFON AG mit Sitz in München wurde 2007 gegründet und ist seit Juli 2026 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Einblick in die Lösung
- Screenshots
- Videos
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt mit Unterstützung eines Fachhandelspartners. Zur Vermittlung kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 4,80 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27001-Zertifikat für das Unternehmen NFON AG, durch KPMG Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 02.12.2027, liegt vor.
Geltungsbereich: Betrieb einer integrierten Business Communication Plattform, einschließlich dem Betrieb der internen IT, soweit dieser Einfluss auf den Betrieb nimmt. Relevant dafür sind die Standorte München, Berlin, Mannheim, Mainz sowie mobile Arbeitsplätze.
Ein BSI C5 Typ 2 Testat für das Unternehmen NFON AG, durch ADVANTA GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 26.08.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Das Testat umfasst die Prüfung der von der NFON AG erstellten Systembeschreibung des dienstleistungsbezogenen internen Kontrollsystems zur Erfüllung des Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue – C5:2020 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bezug auf die cloudbasierte Telefonanalage „Cloudya“ unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised): „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“. Unsere Prüfung erfolgte auf Basis einer Erklärung der gesetzlichen Vertreter der NFON AG und bezieht sich auf die Angemessenheit und Wirksamkeit der Kontrollen (Typ 2) zum Erfüllen der anwendbaren C5-Kriterien.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Qualitätsmanagement
Ein Qualitätsmanagement Zertifikat ISO 9001:2015 für das Unternehmen NFON AG mit Sitz in München, durch KMPG Cert GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 18.10.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Implementierung und Betrieb sowie Vertrieb und Support einer integrierten Business Communication Plattform.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.