Highlights
- Steuerungssoftware für datenbasierte Kanzleiführung
- Tiefgreifende Datenanalyse bis auf Auftrags- und Buchungssatzebene
- Transparenz über Kapazitäten, Auslastung und Auftragslage der Kanzlei
- Aufdeckung von ungenutzten Stunden- und Honorarpotenzialen
- Individuell anpassbare Lösung mit Beratungs- und Umsetzungskompetenz
Weitere Funktionen
- Automatische Datenbeschaffung und Verarbeitung
- Kapazitätsplanung mit Engpass-Erkennung und Szenario-Simulation
- Honorarpotenzial-Analyse: offene Stunden, Zielstundensatz und nicht fakturierte Leistungen
- Mandanten-Profitabilitätsanalyse mit ABC-Klassifizierung
- Prozessanalyse auf Buchungssatz-Ebene inkl. Bearbeitungsgeschwindigkeit
- Kanban-basierte Auftragssteuerung mit Status-Tracking und Teamübersicht
- Automatisierungsgrad-Tracking: FiBu-Automatisierung messen und Einsparpotenziale aufzeigen
- Interaktive Power-BI-Dashboards mit Drillthrough, Filtern und Echtzeit-KPIs
- Ressourcen-Prognose: freie Kapazitäten bis Jahresende je Qualifikation identifizieren
Zum Partner
Das Unternehmen RSW NEXT GmbH mit Sitz in Hallstadt wurde 1990 gegründet und ist seit Juni 2026 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Schnittstellen
DATEVconnect Eigenorganisation
Allgemein
Mit DATEVconnect Eigenorganisation können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Eigenorganisation comfort ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Eigenorganisation
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 149,00 Euro/Monat zzgl. Umsatzsteuer.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.