Highlights

  • Steuerungssoftware für datenbasierte Kanzleiführung
  • Tiefgreifende Datenanalyse bis auf Auftrags- und Buchungssatzebene
  • Transparenz über Kapazitäten, Auslastung und Auftragslage der Kanzlei
  • Aufdeckung von ungenutzten Stunden- und Honorarpotenzialen
  • Individuell anpassbare Lösung mit Beratungs- und Umsetzungskompetenz

Weitere Funktionen
  • Automatische Datenbeschaffung und Verarbeitung
  • Kapazitätsplanung mit Engpass-Erkennung und Szenario-Simulation
  • Honorarpotenzial-Analyse: offene Stunden, Zielstundensatz und nicht fakturierte Leistungen 
  • Mandanten-Profitabilitätsanalyse mit ABC-Klassifizierung
  • Prozessanalyse auf Buchungssatz-Ebene inkl. Bearbeitungsgeschwindigkeit 
  • Kanban-basierte Auftragssteuerung mit Status-Tracking und Teamübersicht
  • Automatisierungsgrad-Tracking: FiBu-Automatisierung messen und Einsparpotenziale aufzeigen 
  • Interaktive Power-BI-Dashboards mit Drillthrough, Filtern und Echtzeit-KPIs 
  • Ressourcen-Prognose: freie Kapazitäten bis Jahresende je Qualifikation identifizieren

Zum Partner

Das Unternehmen RSW NEXT GmbH mit Sitz in Hallstadt wurde 1990 gegründet und ist seit Juni 2026 Partner der DATEV.


Mehr Infos unter:


Website des Partners

en[ai]bler ergänzt

DATEV Eigenorganisation comfort
DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

Einblick in die Lösung

Screenshots

Bildschirm mit linker Navigationsleiste und einem großen Tabellenbereich in der Mitte. Die Tabelle trägt die Überschrift „Planungsmatrix“ und zeigt Zeilen mit Kategorien sowie Spalten nach Monaten und Gesamtwerten. Rechts befindet sich eine schmale Filterspalte mit Auswahlfeldern wie Zeitraum, Kategorie und Organisationseinheit; unten sind mehrere Kreisdiagramme zu unterschiedlichen Planungs‑, Soll‑ und Verfügbarkeitskennzahlen angeordnet..
Ansicht mit Navigationsleiste links und dem Hauptbereich „Auftragsbestand“ in der Mitte. Oben befinden sich Auswahlfelder für Kalenderjahr, Auftragsgruppe und Verantwortliche; darunter mehrere Balken‑ und Kreisdiagramme zu Anzahl der Aufträge, Plan‑ und Ist‑Stunden sowie Statusverteilungen. Im unteren Bereich ist eine Tabelle mit Spalten zu Auftragsgruppen, Anzahl der Aufträge, Plan‑Stunden, Ist‑Stunden und Abweichungen dargestellt.
Ansicht mit Navigationsleiste links und dem Hauptbereich „FiBu Performance“ in der Mitte. Oben ist eine Tabelle mit Spalten zu Jahr, Auftragsgruppe, Umsatz, Kosten, Deckung, Stundensätzen und Mitarbeitenden; darunter mehrere Linien‑, Balken‑ und Kreisdiagramme zu Performance‑Entwicklung, Umsatz und Kosten, Durchlaufzeiten sowie Buchungen nach Kontengruppen. Rechts befindet sich eine Filterspalte mit Auswahlfeldern für Kalenderjahr, Mandant, Auftragsgruppe, Status und Stichtag.

Schnittstellen

DATEVconnect Eigenorganisation

Allgemein

Mit DATEVconnect Eigenorganisation können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Eigenorganisation comfort ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Eigenorganisation

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect

Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

DATEVconnect Rechnungswesen

Allgemein

Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.

Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.

Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

DATEVnet

Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.

Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 149,00 Euro/Monat zzgl. Umsatzsteuer.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.