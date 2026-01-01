Allgemein

Mit DATEVconnect Eigenorganisation können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Eigenorganisation comfort ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.

Prozess DATEVconnect Eigenorganisation

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV zu DATEVconnect

Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.



Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben