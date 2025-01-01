-

Mithilfe von DATEV Factoring können Sie Forderungen an Factoring-Dienstleister übertragen und gleichzeitig die Kontrolle über die finanziellen Mittel behalten. Steigern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens, reduzieren Sie das Risiko von Zahlungsausfällen und profitieren Sie von einem reibungslosen Factoring-Prozess.

Vertrauen Sie auf unsere Lösung, um Ihr Unternehmen finanziell zu stärken und Wachstum zu fördern.

Ihre Vorteile

  • 100% Ausfallschutz durch Factoring-Dienstleister

    Wenn die Zahlungsmoral der Debitoren schlecht ist oder gar Forderungsausfälle drohen, hilft oft bereits, dass die Mahnungen durch einen Dritten geschrieben werden. Sollte die Forderung trotzdem nicht beglichen werden, leistet der Factoring-Dienstleister 100 Prozent Ausfallschutz.

  • Sofortige Liquidität

    Bei guter Auftragslage benötigen Unternehmen oftmals schnell flüssige Mittel. Auch in diesem Fall bietet Factoring durch die sofortige Liquidität nach Rechnungsstellung eine Lösung.

  • Verbindlichkeiten begleichen

    Wird ein Kredit für eine Investition benötigt, aber die Eigenkapitalquote ist zu schlecht, verschafft Factoring frische Liquidität. Dadurch können Verbindlichkeiten gegenüber Banken oder Kreditoren beglichen und gleichzeitig die Summe der offenen Forderungen gesenkt werden.

  • Geringere Abhängigkeit gegenüber Debitoren

    Factoring kann die Abhängigkeit zu einigen wenigen großen Debitoren abfedern. Der Dienstleister bietet 100 Prozent Ausfallschutz und verschafft so im Ernstfall Liquidität und damit auch Zeit, um auf einen Ausfall reagieren zu können.

Factoring Buchungsvorschläge

Produktbeschreibung

Das DATEV Factoring stellt alle relevanten Daten in einem eigens durch DATEV definierten Format zur Verfügung. Grundsätzlich kann die Software zur Anbindung an alle Factoring-Unternehmen genutzt werden, soweit diese das bereitgestellte Datenformat verarbeiten können.

Falls ihr Factoring-Unternehmen entsprechende Informationen zur Verfügung stellen kann, können mittels DATEV Factoring auch Buchungsvorschläge für DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen erzeugt werden.

So funktioniert Factoring

  1. Schreiben der Ausgangsrechnung

    Der Factoring-Kunde (Unternehmen) schreibt eine Ausgangsrechnung.

  2. Bezahlung der Rechnung durch Factoring-Dienstleister

    Der Factoring-Dienstleister (siehe DATEV Marktplatz) kauft diese Rechnung und zahlt einen Vorschuss von bis zu 100 Prozent der Rechnungssumme an den Factoring-Kunden.

  3. Überweisung an Factoring-Kunde

    Sobald der Debitor die Rechnung an den Factoring-Dienstleister bezahlt hat, überweist dieser gegebenenfalls den zuvor einbehaltenen Restbetrag an den Factoring-Kunden.

  4. Einsatz von Mahn- und Inkassowesen

    Das Mahn- und Inkassowesen übernimmt in der Regel der Factoring-Dienstleister, je nach Verfahren aber auch der Factoring-Kunde.

Das bietet die DATEV-Factoring-Lösung

Die Schnittstelle DATEV Factoring ermöglicht den reibungslosen Datenaustausch zwischen DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und den Lösungen ausgewählter Factoring-Dienstleister. Durch die direkte Anbindung vermeidet der Factoring-Kunde Fehleingaben und spart Zeit, weil Doppelerfassung und Selektieren der Daten nach Vorgaben der Factoring-Dienstleister entfallen.

Mehr erfahren

Die Übersicht über den gesamten Workflow ist jederzeit gewährleistet durch die transparente Darstellung im Programm. Bei Bedarf kann manuell in die Übertragung eingegriffen werden.

Der Leistungsumfang der DATEV-Factoring-Lösung variiert je nach Factoring-Dienstleister und gewählter Variante. Die Software bietet neben der Bereitstellung von relevanten Debitorenstammdaten und offenen Posten (ggf. inklusive der in der Fakturierung bzw. Rechnungsschreibung erfassten, abweichenden Rechnungsadressen) auch den Import von Daten des Factoring-Dienstleisters an. Die DATEV-Factoring-Lösungen können so Dispo-Informationen oder einen Überblick über den Ankaufstatus Ihrer Forderungen anzeigen.

Und nicht zu vergessen: Je nach Factoring-Dienstleister können aus den bereitgestellten Daten des Factoring-Dienstleisters automatisiert Buchungsvorschläge für Ihre DATEV-Buchführung erzeugt werden.

Leistungen

  • Unkomplizierte Übertragung aller für das Factoring relevanten Daten:
                - Debitorenstammdaten
                - Zahlungsbedingungen
                - Offene Posten, inklusive der in der Rechnungsschreibung erfassten
                  Rechnungsadressen, Bereitstellung verknüpfter Belegdateien aus
                  einem DATEV-Dokumentenmanagementsystem
  • Erstellung von Buchungsvorschlägen für DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
  • Automatische Umbuchung der übertragenen offenen Posten
  • Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen und Filtermöglichkeiten

Leistungsumfang der DATEV-Factoring-Lösungen

Welchen Leistungsumfang Ihr Factoring-Dienstleister unterstützt und ob Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden ist, erfahren Sie in den Produktbeschreibungen auf dem DATEV-Marktplatz.

Sollte Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, so sprechen Sie uns gerne unter factoring@datev.de an. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an unsere DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.

Factoring mit DATEV-Partnern

Limitanträge erfassen

Factoring-relevante Debitoren

Übermittlung der OPOS