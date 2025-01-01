Mithilfe von DATEV Factoring können Sie Forderungen an Factoring-Dienstleister übertragen und gleichzeitig die Kontrolle über die finanziellen Mittel behalten. Steigern Sie die Liquidität Ihres Unternehmens, reduzieren Sie das Risiko von Zahlungsausfällen und profitieren Sie von einem reibungslosen Factoring-Prozess.
Vertrauen Sie auf unsere Lösung, um Ihr Unternehmen finanziell zu stärken und Wachstum zu fördern.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Das DATEV Factoring stellt alle relevanten Daten in einem eigens durch DATEV definierten Format zur Verfügung. Grundsätzlich kann die Software zur Anbindung an alle Factoring-Unternehmen genutzt werden, soweit diese das bereitgestellte Datenformat verarbeiten können.
Falls ihr Factoring-Unternehmen entsprechende Informationen zur Verfügung stellen kann, können mittels DATEV Factoring auch Buchungsvorschläge für DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen erzeugt werden.
So funktioniert Factoring
Schreiben der Ausgangsrechnung
Der Factoring-Kunde (Unternehmen) schreibt eine Ausgangsrechnung.
Bezahlung der Rechnung durch Factoring-Dienstleister
Der Factoring-Dienstleister (siehe DATEV Marktplatz) kauft diese Rechnung und zahlt einen Vorschuss von bis zu 100 Prozent der Rechnungssumme an den Factoring-Kunden.
Überweisung an Factoring-Kunde
Sobald der Debitor die Rechnung an den Factoring-Dienstleister bezahlt hat, überweist dieser gegebenenfalls den zuvor einbehaltenen Restbetrag an den Factoring-Kunden.
Einsatz von Mahn- und Inkassowesen
Das Mahn- und Inkassowesen übernimmt in der Regel der Factoring-Dienstleister, je nach Verfahren aber auch der Factoring-Kunde.
Das bietet die DATEV-Factoring-Lösung
Die Schnittstelle DATEV Factoring ermöglicht den reibungslosen Datenaustausch zwischen DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen und den Lösungen ausgewählter Factoring-Dienstleister. Durch die direkte Anbindung vermeidet der Factoring-Kunde Fehleingaben und spart Zeit, weil Doppelerfassung und Selektieren der Daten nach Vorgaben der Factoring-Dienstleister entfallen.
Die Übersicht über den gesamten Workflow ist jederzeit gewährleistet durch die transparente Darstellung im Programm. Bei Bedarf kann manuell in die Übertragung eingegriffen werden.
Der Leistungsumfang der DATEV-Factoring-Lösung variiert je nach Factoring-Dienstleister und gewählter Variante. Die Software bietet neben der Bereitstellung von relevanten Debitorenstammdaten und offenen Posten (ggf. inklusive der in der Fakturierung bzw. Rechnungsschreibung erfassten, abweichenden Rechnungsadressen) auch den Import von Daten des Factoring-Dienstleisters an. Die DATEV-Factoring-Lösungen können so Dispo-Informationen oder einen Überblick über den Ankaufstatus Ihrer Forderungen anzeigen.
Und nicht zu vergessen: Je nach Factoring-Dienstleister können aus den bereitgestellten Daten des Factoring-Dienstleisters automatisiert Buchungsvorschläge für Ihre DATEV-Buchführung erzeugt werden.
Leistungen
- Unkomplizierte Übertragung aller für das Factoring relevanten Daten:
- Debitorenstammdaten
- Zahlungsbedingungen
- Offene Posten, inklusive der in der Rechnungsschreibung erfassten
Rechnungsadressen, Bereitstellung verknüpfter Belegdateien aus
einem DATEV-Dokumentenmanagementsystem
- Erstellung von Buchungsvorschlägen für DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
- Automatische Umbuchung der übertragenen offenen Posten
- Umfangreiche Plausibilitätsprüfungen und Filtermöglichkeiten
Leistungsumfang der DATEV-Factoring-Lösungen
Welchen Leistungsumfang Ihr Factoring-Dienstleister unterstützt und ob Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister an die DATEV-Factoring-Lösung angebunden ist, erfahren Sie in den Produktbeschreibungen auf dem DATEV-Marktplatz.
Sollte Ihr ausgewählter Factoring-Dienstleister nicht aufgeführt sein, so sprechen Sie uns gerne unter factoring@datev.de an. Wir prüfen, ob Ihr Dienstleister an unsere DATEV-Factoring-Lösung angebunden werden kann.