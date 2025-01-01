Bargeldloser Zahlungsverkehr, vor allem Online-Banking, ist aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Risiken wie beispielsweise Phishing minimieren Sie, wenn Ihr bargeldloser Zahlungsverkehr über das DATEV-Rechenzentrum abgewickelt wird.
Denn Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Zahlungen effektiv, sicher und transparent abzuwickeln. Unsere Zahlungsverkehrssoftware optimiert Ihre finanziellen Abläufe und sorgt für höchste Sicherheit bei allen Transaktionen. Kontoumsätze können im Rahmen des elektronischen Belegbuchens in die Finanzbuchhaltung übernommen werden. Sammelzahlungsdateien in der FIBU werden zur Auflösung von Sammelbuchungen herangezogen. Vereinfachen Sie Ihren Zahlungsverkehr und bleiben Sie stets einen Schritt voraus – mit unserer Software DATEV Zahlungsverkehr.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Mit DATEV Zahlungsverkehr bieten wir Ihnen eine bankenübergreifende Electronic-Banking-Lösung. Die Transaktionen zur Bank erfolgen mit modernsten Übermittlungsverfahren und unter höchsten Sicherheitsstandards. So können Sie Zahlungsverkehr sicher, kosten- und zeitsparend abwickeln.
Nutzungsvoraussetzung
Zur Nutzung von DATEV Zahlungsverkehr wird DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen benötigt.
Leistungen
- Übernahme von Zahlungsdaten aus vorgelagerten DATEV-Programmen wie z.B. DATEV Rechnungswesen, DATEV-Lohnanwendungen, Eigenorganisation
- Zentrale Abwicklung aller Zahlungen (z. B. SEPA-Überweisungen, SEPA-Lastschriften, Auslandszahlungen, €-Eilüberweisung)
- Übermittlung per
- PIN/TAN (Drittanbieter-Schnittstelle),
- EBICS mit elektronischer Unterschrift (Freigabe im 4 Augen Prinzip) oder
- Service-Rechenzentrumsverfahren (DATEV-Sammelverfahren) für Zahlungen/ RZ-Bankinfo (Kontoumsätze)
- Grafische Darstellung der Kontensalden in der Auswertung Finanzstatus
- Auflösen von Sammelzahlungen in der Finanzbuchführung
- Bereitstellung von Lohnzahlungen durch die Kanzlei, Freigabe mit Zahlungsverkehr im Unternehmen
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Gemeinsame Datenplattform für die optimale Zusammenarbeit zwischen Steuerberater und Unternehmen
Eine gemeinsame Datenplattform für den Zahlungsverkehr ist ein entscheidendes Bindeglied. Sie können sich Lohnzahlungen von Ihrem StB in der DATEV-Cloud bereitstellen lassen und diese ggf. kostengünstiger selbst bei der Bank einreichen.
Archivierung der Zahlungsaufträge und Kontoumsätze in der DATEV-Cloud
Speichern Sie Ihre Zahlungsaufträge und Kontoumsätze für 14 Jahre in der DATEV-Cloud.
3 Schritte zur Lösung DATEV Zahlungsverkehr
-
Vereinbaren Sie einen Termin mit unsSchreiben Sie uns und vereinbaren Sie ein erstes kostenfreies Beratungsgespräch.
-
Wir prüfen gemeinsam Ihre Anforderungen
Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir Ihre Anforderungen an die Kostenrechnungssoftware.
-
Wir richten die Software bei Ihnen ein
Eine DATEV-Mitarbeiterin oder ein DATEV-Mitarbeiter richtet die Software individuell für Sie ein, entweder online oder bei Ihnen vor Ort.