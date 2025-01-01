Die Zahlungsdaten aus PayPal und Amazon werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.