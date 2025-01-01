Die Zahlungsdaten aus PayPal und Amazon werden automatisiert in der DATEV-Cloud bereitgestellt und können in DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen abgerufen werden. Dies sorgt für eine effiziente Bearbeitung und die sowohl steuerrechtlich als auch handelsrechtlich korrekte Abbildung der Geschäftsvorfälle aus dem E-Commerce.
Ihre Vorteile
DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal
PayPal-Zahlungen buchen leicht gemacht – übertragen Sie Ihre Daten wie beim elektronischen Bankbuchen, ordnen Sie sie den offenen Posten zu und automatisieren Sie wiederkehrende Buchungen für mehr Bequemlichkeit.
Leistungen
- Tägliche Bereitstellung der PayPal-Transaktionen in der DATEV-Cloud
- Effiziente Verarbeitung der PayPal-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen
- PayPal-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt
- OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (z. B. Order-ID)
- Unterstützung beim Buchen von PayPal-Fremdwährungsumsätzen
- Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für PayPal
- Automatisches Buchen von Anzahlungen möglich, wenn keine Rechnung gefunden wurde oder die zugehörige Rechnung in der nächsten Periode liegt
DATEV Zahlungsdatenservice für Amazon
Ganz unkompliziert: Importieren Sie Ihre Amazon-Zahlungsdaten bequem, ähnlich wie beim elektronischen Bankbuchen. Ordnen Sie die Zahlungsdaten den offenen Posten zu und automatisieren Sie die Buchung wiederkehrender Geschäftsvorfälle.
Leistungen
- Bereitstellung der Amazon-Transaktionen, sobald eine Auszahlung von Amazon erfolgt ist (in der Regel alle 14 Tage)
- Effiziente Verarbeitung der Amazon-Kontoumsätze analog elektronischem Bankbuchen
- Amazon-Konto wird im Rechnungswesen-Programm ähnlich einem Bankkonto angelegt
- OPOS-Suche über Feld Auftragsnummer möglich (mithilfe der Order-ID)
- Unterstützung beim Buchen aller EU-Marktplätze
- Optimierung der Abläufe durch Lerndatei für Amazon
- Unterstützung bei der Abstimmung der Amazon-Konten
Nutzungsvoraussetzung
Zur Nutzung des Zahlungsdatenservice für PayPal und Amazon wird DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen benötigt.