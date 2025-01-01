Es klingt verlockend, Dinge wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen selbst zu erledigen und so Kosten zu sparen. Bedenken Sie dabei aber: Die Zeit, die Sie dafür aufwenden, fehlt Ihnen im Kerngeschäft. Auch der Aufwand, sich mit den Grundlagen der Abrechnung und den gesetzlichen Anforderungen einmal vertraut zu machen und das Wissen permanent aktuell zu halten - die Gesetzeslage ändert sich ständig - ist enorm.

Möchten Sie Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung selbst erledigen, müssen Sie die gesetzlichen Anforderungen kennen und berücksichtigen - oder entsprechend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, die allerdings rar und in der Regel teuer sind.

Software kann Sie bei der Lohnabrechnung unterstützen, fehlende Fachkenntnisse aber niemals ersetzen, auch wenn manche Softwareanbieter anderes behaupten. Deshalb sollten Sie bedenken, dass es durchaus Vorteile hat, die Lohn- und Gehaltsabrechnung von Profis in der Steuerberatungskanzlei erledigen zu lassen: