Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Daten und Dokumente können über verschiedene Wege mit Ihrer Steuerkanzlei ausgetauscht werden. Abhängig von Ihrem persönlichen Bedarf können Sie wählen zwischen der Cloud-Anwendung DATEV Unternehmen online zum Austausch von Daten und Dokumenten, der Microsoft Excel basierten Datei DATEV Lohn Vorerfassung zum Datenaustausch und der Personalverwaltungs-Software DATEV Personal-Managementsystem classic.
DATEV Unternehmen online können Sie zusätzlich mit DATEV Personal erweitern, um die Zusammenarbeit mit Ihrer lohnabrechnenden Stelle noch effektiver zu gestalten.
Mehr erfahren
Mit den Funktionen in DATEV Unternehmen online erfassen Sie Ihre Daten online, stellen Ihrer Steuerkanzlei Lohndokumente digital bereit, erhalten die Mandantenauswertungen online und können die jeweils aktuellen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Ihrer Mitarbeitenden abrufen. Darüber hinaus können Sie in Absprache mit Ihrer Kanzlei weitere Funktionen für den Bereich Rechnungswesen in Unternehmen online nutzen.
Mit DATEV Lohn Vorerfassung erhalten Sie eine Microsoft Excel-Liste, um Ihre Lohndaten einzugeben. Sind die Daten vollständig eingepflegt, geben Sie die Datei z. B. per E-Mail oder über ein anderes Speichermedium an Ihre Steuerkanzlei.
Entscheiden Sie sich für DATEV Personal-Managementsystem classic, steht Ihnen ein System für die Personalverwaltung zur Verfügung. Schnittstellen sorgen für die sichere Datenübernahme an Ihre Steuerkanzlei entweder per Datenexport oder per Klick über die DATEV-Cloud.
DATEV Personal vereint moderne Optionen für eine optimale digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der lohnabrechnenden Stelle. DATEV Personal beinhaltet in der aktuellen Freigabeversion die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet einen sicheren Upload von Dokumenten über DATEV Unternehmen online und DATEV Personal Add-on. Die Weiterentwicklung der vorgelagerten Prozesse für die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen wird in DATEV Personal schrittweise umgesetzt.
Produktübersicht
DATEV Unternehmen online
DATEV Personaldaten
- Erfassen der Stammdaten in der DATEV-Cloud
- Sofortmeldung erstellen bei Neueintritt eines Mitarbeiters
- Bereitstellen eines Online-Fragebogens an Mitarbeiter zur Datenerfassung
- Abruf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) für gesetzlich versicherte Mitarbeiter
DATEV Auswertungen Personalwirtschaft online
- Zugriff auf Lohnauswertungen zu jeder Zeit und von jedem Ort
- Einfache Suche von Lohn-Auswertungen dank integrierter Suchfunktion
Kaufmännische Prozesse
- Vom Eingang der Belege über deren Prüfung, Freigabe und Bearbeitung bis zur Bezahlung
- alle betriebswirtschaftlich relevanten Daten erfassen und revisionssicher in der DATEV-Cloud speichern
- erfahren Sie mehr zu DATEV Unternehmen online
DATEV Lohn Vorerfassung
Microsoft Excel-basierte Datei zur Erfassung von Bewegungsdaten wie z. B. gearbeitete Stunden.
DATEV Personal-Managementsystem classic
- Software für Aufgaben rund um die Personalverwaltung
- Verwalten und Erfassen von Personaldaten in Personalakten
- Verwalten von Urlaubs- und Fehlzeiten
- Erstellung von Dokumenten und Briefen mit Standard- oder individuellen Vorlagen
- Datenaustausch von Personalstamm- und Bewegungsdaten mit Ihrer Kanzlei
- Abgerechnete Lohn- und Gehaltsdaten werden von der Kanzlei übertragen
DATEV Personal
- Die Dokumente stehen jederzeit übersichtlich und strukturiert elektronisch zur Verfügung
- Digitale Ablage der Dokumente reduziert Ihre Papierablage
- Die Notizfunktion in der Online-Anwendung ermöglicht dokumentenbezogene Anmerkungen für die Kanzlei
- Die Kanzlei kann interne Notizen zu den Dokumenten erfassen
- Die zentrale Ablage der Dokumente stellt einen einheitlichen Informationsstand sicher
- Vorbereitende Lohnartenkonfiguration durch die Kanzlei
- Tabellarische Erfassung von variablen Daten für einen Monat
Häufige Fragen unserer Kunden
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Welche Lösung ist die Richtige für mich?
Die vorgestellten Lösungen erfüllen verschiedene Bedarfe. Sprechen Sie mit Ihrer Steuerkanzlei über ihren individuellen Bedarf und finden Sie gemeinsam die beste Lösung für die Zusammenarbeit bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Welchen Unterschied gibt es zwischen den Anwendungen DATEV Vorerfassung online und DATEV Personaldaten?
Die Anwendungen DATEV Vorerfassung online und DATEV Personaldaten haben unterschiedliche Leistungsumfänge. Eine ausführliche Gegenüberstellung der beiden Anwendungen finden Sie hier.
Grundsätzlich kann derzeit nur eine der beiden Anwendungen zur Erfassung von Personaldaten genutzt werden. Eine parallele Nutzung ist nur möglich, wenn DATEV Vorerfassung online zur Erfassung von Personaldaten genutzt wird und DATEV Personaldaten zum Abruf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.
Was kostet DATEV-Software?
Der Preis ist abhängig davon, für welche Lösung Sie sich entscheiden und kann nicht pauschal beantwortet werden. Gehen Sie auf Ihre Steuerkanzlei zu und sprechen Sie über Ihre favorisierte Lösung. Dort erfahren Sie auch die Preise für die gewünschten Lösungen.
Binden Sie Ihre Kanzlei bei der Produktentscheidung mit ein.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei? Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV.
Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!