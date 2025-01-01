Mit den Funktionen in DATEV Unternehmen online erfassen Sie Ihre Daten online, stellen Ihrer Steuerkanzlei Lohndokumente digital bereit, erhalten die Mandantenauswertungen online und können die jeweils aktuellen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Ihrer Mitarbeitenden abrufen. Darüber hinaus können Sie in Absprache mit Ihrer Kanzlei weitere Funktionen für den Bereich Rechnungswesen in Unternehmen online nutzen.

Mit DATEV Lohn Vorerfassung erhalten Sie eine Microsoft Excel-Liste, um Ihre Lohndaten einzugeben. Sind die Daten vollständig eingepflegt, geben Sie die Datei z. B. per E-Mail oder über ein anderes Speichermedium an Ihre Steuerkanzlei.

Entscheiden Sie sich für DATEV Personal-Managementsystem classic, steht Ihnen ein System für die Personalverwaltung zur Verfügung. Schnittstellen sorgen für die sichere Datenübernahme an Ihre Steuerkanzlei entweder per Datenexport oder per Klick über die DATEV-Cloud.

DATEV Personal vereint moderne Optionen für eine optimale digitale Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der lohnabrechnenden Stelle. DATEV Personal beinhaltet in der aktuellen Freigabeversion die Cloud-Lösung DATEV Personalakte und bietet einen sicheren Upload von Dokumenten über DATEV Unternehmen online und DATEV Personal Add-on. Die Weiterentwicklung der vorgelagerten Prozesse für die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen wird in DATEV Personal schrittweise umgesetzt.