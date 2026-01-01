Erhalten Sie in der Produkttour einen kompakten Einblick in DATEV Personal als Ergänzung zu DATEV Unternehmen online. Lernen Sie in nur wenigen Minuten die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte kennen und erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten für die Lohnabrechnung und Buchführung einfach undsicher mit Ihrer Ihrem Steuerberater austauschen.

Stellen Sie sich Ihre individuelle Tour zusammen und erleben Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei effizient und digital gestalten.

Möchten Sie sich ausschließlich auf DATEV Personal konzentrieren, wählen Sie zu Beginn der Tour einfach die Themen rund um Lohn und Personal aus.

Jetzt direkt starten: