Mit DATEV Personal heben Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatungskanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung auf ein neues Level. Damit Sie die Cloud-Lösung nutzen können, benötigen sie einen Vertrag für DATEV Unternehmen online.

Ihre Vorteile

  • Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft

    Sie sparen Zeit, da Sie die Daten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung systematisch in einer Anwendung erfassen. Auch das Abheften von Dokumenten gehört der Vergangenheit an und lässt Ihnen mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft.

  • Fehler reduzieren

    Einmal festgelegt, können Sie jeden Monat auf die gleichen Prozesse zurückgreifen. Durch klare Vorgaben vermeiden Sie es, falsche oder fehlende Lohndaten an Ihre Steuerkanzlei zu übergeben.

  • Immer den Überblick behalten

    Durch das strukturierte Übergeben der Lohn- und Gehaltsdaten an Ihre Steuerkanzlei und die zentrale Ablage der Dokumente behalten Sie diese immer im Blick.

Das Bild zeigt die Startseite aus dem Produkt DATEV Personal, auf dem alle einzelnen Module zu sehen sind.

Produktbeschreibung

DATEV Personal bündelt künftig alle Funktionen der Personalwirtschaft, die die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Lohnabrechnungsstelle in den vor- und nachgelagerten Prozessen der Lohnabrechnung erleichtern.

  • Elektronische, strukturierte Dokumentenablage
  • Zentrale Ablage für einheitlichen Informationsstand
  • Notizfunktion für dokumentenbezogene Anmerkungen
  • Interne Notizen durch die Kanzlei möglich
  • Vorbereitende Lohnartenkonfiguration
  • Monatliche Erfassung variabler Daten in Tabellenform

 

Nutzungsvoraussetzung für DATEV Personal ist der Einsatz von DATEV Unternehmen online.

Produktübersicht

Personaldaten erfassen
Informationen neuer Mitarbeiter erfassen
  • Erfassen der Stammdaten von neuen Mitarbeitenden in der DATEV-Cloud
  • Erstellung einer Sofortmeldung bei Neueintritt eines Mitarbeitenden
  • Bereitstellen eines Online-Fragebogens an Mitarbeiter zur Datenerfassung

Mitarbeiter erkrankt (eAU)

  • Abruf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) für gesetzlich versicherte Mitarbeitende

Mitarbeiterstammdaten ändern
  • Ändern der Stammdaten wie z. B. neue Anschriften oder Bankverbindungen mit der Funktion Mitarbeiter

Personalunterlagen austauschen
  • Ablage der Personalunterlagen wie z. B. Arbeitsverträge über die integrierte Personalakte
  • Erfassen von Zuordnungsvorschlägen und Kommentaren beim Upload der Unterlagen

Variable Monatsdaten erfassen
  • Erfassen von variablen Monatsdaten wie Arbeitsstunden und variabler Bezüge wie Prämien und Urlaubsgeld

An- und Abwesenheiten erfassen
  • Taggenaue Erfassung der Arbeitsstunden für Mitarbeitende mit Stundenlohn
  • Automatisierte Übermittlung der erfassten Daten an das DATEV-Lohnabrechnungsprogramm zur weiteren Verarbeitung

Auswertungen zur Personalwirtschaft erhalten
  • Zugriff auf Lohnauswertungen zu jeder Zeit und von jedem Ort
  • Einfache Suche von Lohn-Auswertungen dank integrierter Suchfunktion

Entdecken Sie die Produkttour

Erhalten Sie in der Produkttour einen kompakten Einblick in DATEV Personal  als Ergänzung zu DATEV Unternehmen online. Lernen Sie in nur wenigen Minuten die wichtigsten Funktionen und Mehrwerte kennen und erfahren Sie, wie Sie Ihre Daten für die Lohnabrechnung und Buchführung einfach undsicher mit Ihrer Ihrem Steuerberater austauschen.

Stellen Sie sich Ihre individuelle Tour zusammen und erleben Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei effizient und digital gestalten.

Möchten Sie sich ausschließlich auf DATEV Personal konzentrieren, wählen Sie zu Beginn der Tour einfach die Themen rund um Lohn und Personal aus.

Jetzt direkt starten: 

tour.datev.de

Einblicke in die Lösung

Digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung einfach erklärt: Lernen Sie im Video DATEV Personal kennen und erfahren Sie, wie Sie digital mit Ihrer Steuerberatungskanzlei zusammenarbeiten können

Einstiegsseite

Personaldaten erfassen

eAU abrufen

Personalunterlagen austauschen

Monatsdaten erfassen

Stammdaten ändern

Broschüre DATEV Personal

Die Broschüre zeigt Ihnen auf wenigen Seiten, wie Sie mit DATEV Personal die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei rund um die Lohn- und Gehaltsabrechnung einfach, schnell und sicher gestalten können.

Häufige Fragen unserer Kunden

Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?

DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).​​

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen. ​​

Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.

Was kostet DATEV-Software?

Der Preis ist abhängig davon, für welche Lösung Sie sich entscheiden und kann nicht pauschal beantwortet werden. Gehen Sie auf Ihre Steuerkanzlei zu und sprechen Sie über Ihre favorisierte Lösung. Dort erfahren Sie auch die Preise für die gewünschten Lösungen.

Binden Sie Ihre Kanzlei bei der Produktentscheidung mit ein.

Sie haben noch keine Steuerkanzlei? Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV.

Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!

 

