Ihre Vorteile

  • Arbeitgeberattraktivität steigern

    Heben Sie sich durch individuelle Benefits von anderen Arbeitgebern ab.

  • Mitarbeiter binden und wertschätzen

    Attraktive Benefit-Angebote: Von Essenszuschuss, Sachbezug bis hin zum Dienstrad ist für jeden Mitarbeiter etwas dabei.

  • Lohnkosten minimieren

    Indem Sie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Gestaltungsräume nutzen, können Sie Ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun und gleichzeitig die Lohnnebenkosten Ihres Unternehmens senken.

Vielfältige Möglichkeiten

Eine große Auswahl an Benefit-Lösungen steht Ihnen zur Verfügung. Ob Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen eine wichtige Rolle spielt und sich das auch in den Benefits für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegeln soll, Sie die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter fördern wollen oder Sie einen Ersatz für eine Kantine suchen.

Benefit-Lösungen für Ihr Unternehmen

Gehaltsextras-Rechner

Mit Gehaltsextras-Rechnern können Sie die Vergütung Ihrer Mitarbeiter mittels Gehaltsextras gestalten und gleichzeitig Ihre Arbeitgeberkosten senken.

  • Senken der Arbeitgeberkosten
  • Maximales Potenzial für Arbeitnehmer ausschöpfen
  • Steuer- und sozialversicherungsfreie Gehaltsextras berechnen
  • Gehaltserhöhungen vorab simulieren

Gehaltsextras

Ob Sachbezug oder Verpflegungszuschuss - mit Gehaltsextras können Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig ein kleines Dankeschön zukommen lassen. Ganz individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten.

  • Senken der Arbeitgeberkosten
  • Individuell auf Ihre Beschäftigten angepasst
  • Steuer- und sozialversicherungsfrei

Benefit-Management

Mit einem Benefit-Managementsystem werden Sachzuwendungen zum Kinderspiel. Der Arbeitgeber gibt Budgethöhe und gewünschten Warenkorb vor, den Rest erledigt die Plattform vollautomatisiert.

  • Alles in einer Plattform
  • Vollständig digitalisiert
  • Flexibel auswählbares Angebot an Benefits - optimal zugeschnitten für Ihre Beschäftigten
  • Rechtlich immer up-to-date
  • Mobilitätsbudget

  • DATEV-Marktplatz Partner Benefit Management


    Für jeden Bedarf die richtige Lösung.

    Auf dem Markt gibt es viele Benefitmanagement-Lösungen. DATEV hat mit einigen Anbietern Partnerschaften geschlossen. Ihr Vorteil dabei: Schnittstellen zur DATEV-Lohnabrechnung sind technisch geprüft. Da Sie sicherlich konkrete Anforderungen an ein Benefitmanagement haben, bitten wir Sie, die jeweiligen Angebote unserer DATEV-Marktplatz Partner genau zu prüfen und mit ihnen Ihren Bedarfen abzustimmen. Die Lösungen unserer Marktplatz Premium Partner finden Sie hier:

Ihr zuverlässiger Partner in jeder Lage

DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).​​

Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen. ​​

Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.​

Sie haben noch keine Steuerkanzlei?

Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!

