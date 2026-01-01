Durch die grafische Kalenderansicht werden Buchungen von Urlaubs- und Fehlzeiten übersichtlich und transparent dargestellt. Und mit der praktischen Erinnerungs- und Wiederlagefunktion versäumen Sie keine Termine oder Fristen, wie z. B. den Ablauf einer Probezeit. Über das mitgelieferte Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft stehen Ihnen zahlreiche Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihnen einen Überblick über alle relevanten Personaldaten verschaffen.

Die funktionale Schnittstelle zur DATEV-Lohnsoftware ermöglicht einen einfachen und schnellen Datenaustausch mit Ihrer Steuerberatung für die Lohnabrechnung. Darüber hinaus ist auch eine Anbindung zu Drittsystemen möglich, wie beispielsweise zu Zeiterfassungslösungen.