Produktbeschreibung
Das DATEV Personal-Managementsystem classic unterstützt Sie bei Ihren täglichen Aufgaben rund um die Mitarbeiterverwaltung und erleichtert zudem den lohnrelevanten Datenaustausch mit Ihrer Steuerberatung. Sie können Mitarbeiter-Stammdaten erfassen, verwalten und in direkt zugewiesenen, digitalen Personalakten ablegen. Ihre Personaldaten stehen immer strukturiert und zentral zur Verfügung und lassen sich individuell erweitern. Somit können Sie auch den Werdegang und die Entwicklung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbilden und jederzeit nachvollziehen. Die gespeicherten Personaldaten stehen auch für Statistiken und Berichte, zum Erstellen von Schriftverkehr und Dokumenten oder zur Terminüberwachung bereit.
Durch die grafische Kalenderansicht werden Buchungen von Urlaubs- und Fehlzeiten übersichtlich und transparent dargestellt. Und mit der praktischen Erinnerungs- und Wiederlagefunktion versäumen Sie keine Termine oder Fristen, wie z. B. den Ablauf einer Probezeit. Über das mitgelieferte Programm Daten-Analyse-System Personalwirtschaft stehen Ihnen zahlreiche Datenanalyse- und Berichtsmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihnen einen Überblick über alle relevanten Personaldaten verschaffen.
Die funktionale Schnittstelle zur DATEV-Lohnsoftware ermöglicht einen einfachen und schnellen Datenaustausch mit Ihrer Steuerberatung für die Lohnabrechnung. Darüber hinaus ist auch eine Anbindung zu Drittsystemen möglich, wie beispielsweise zu Zeiterfassungslösungen.
Funktionen, die Ihre Arbeit erleichtern
Personaldaten verwalten
- Digitale Personalakte
- Personaldaten mit Historie
- Personaldaten individuell erweiterbar, z.B. zu Qualifikationen und Weiterbildungen
Schriftverkehr und Dokumente erstellen und ablegen
- Automatische Erstellung von Briefen und Dokumenten (z.B. Arbeitsverträgen)
- Standardvorlagen
- Vorlagen individuell anpassbar
- Integrierte Dokumentenablage
Urlaub, Fehlzeiten und Termine im Blick behalten
- Vollständige Abbildung des Urlaubskontos
- Anlage von Urlaubsgruppen inkl. betrieblicher oder tariflicher Regelungen und/oder Betriebszugehörigkeit
- Graphischer Kalender für Urlaubs- und Fehlzeitbuchungen
- Praktische Erinnerungsfunktion und Terminauslöser
- Termine auch als Aufgaben an Microsoft Outlook übertragbar
Auswertungen, Statistiken und Berichte erstellen
- Programme Daten-Analyse-System Personalwirtschaft mit 38 Standardauswertungen inklusive
- Auswertungen individuell erweiterbar
- Datenexport nach Microsoft Excel und Microsoft Access
- Erstellung von Tabellen direkt in der Software
Daten einfach austauschen
- Zu DATEV-Lohnsoftware automatisch per Klick oder per Datei
- Zu Drittsoftware per Daten-Import und -Export, unterstützt durch Software-Assistenten
In diesem Video sehen Sie, wie Sie im DATEV Personal-Managementsystem classic einen neuen Mitarbeiter anlegen, einen Arbeitsvertrag erstellen und die Daten des neuen Mitarbeiters an die DATEV-Lohnsoftware übergeben.
Häufige Fragen unserer Kunden
Werde ich bei der Einrichtung unterstützt?
DATEV unterstützt Sie bei der Einführung des DATEV Personal-Managementsystem classic. Die eintägige Schulung "Einrichtung und Schulung des Personalmanagements für Unternehmen" findet entweder vor Ort oder online statt und richtet sich nach den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Bei Bedarf steht Ihnen ein DATEV-Außendienstmitarbeiter oder -mitarbeiterin bei der Einrichtung der Software zur Seite. Nach einer Bedarfsanalyse werden Sie gemeinsam den Prozess der Stammdatenübernahme für die Datenübergabe von bzw. an die DATEV-Payroll Software einrichten. Damit wird der lohnrelevante Datenaustausch sicher und verlässlich über eine Schnittstelle verprobt.
Lassen sich weitere Software-Lösungen mit dem Personal-Managementsystem classic verbinden?
Sie können das DATEV Personal-Managementsystem classic problemlos an DATEV-Lohnsoftware oder Drittsoftware, wie z.B. Zeitwirtschaftslösungen, anbinden.
Warum muss ich bei der Softwarebestellung meine Steuerkanzlei mit einbeziehen?
DATEV ist ein Zusammenschluss steuerberatender, wirtschaftsprüfender und rechtsberatender Berufe. Deshalb nutzen Sie unsere Produkte und Dienstleistungen immer in enger Abstimmung mit einem DATEV-Mitglied (z. B. Ihrer Steuerberaterin oder Ihrem Rechtsanwalt).
Ihr Vorteil: In Kombination mit Ihrer Steuerberatung optimiert DATEV-Software Ihre Arbeitsprozesse von Grund auf. So erreichen Sie maximale Sicherheit und Stabilität in Ihren Unternehmensabläufen.
Außerdem profitieren Sie neben der leistungsfähigen und kompatiblen Software auch von einem exzellenten Service-, Schulungs- und Fachliteraturangebot. Dadurch werden etwaig aufkommende Fragestellungen sofort umfassend gelöst, damit Sie und Ihre Mitarbeitenden reibungslos arbeiten können.
Sie suchen eine umfassendere Lösung für die Mitarbeiterverwaltung?
Sie wollen Ihre Mitarbeiterverwaltung mit digitalen HR-Workflows ausbauen und dabei nicht auf eine Schnittstelle zur DATEV-Lohnsoftware verzichten? Unsere HR-Lösungen der DATEV-Marktplatz Partner unterstützen Sie bei einem sicheren und medienbruchfreien Datenaustausch mit Ihrer Steuerkanzlei. Erfahren Sie hier mehr über unsere HR-Lösungen unserer DATEV-Marktplatz-Partner.
Unser Serviceversprechen
Hilfe zur Selbsthilfe
In der Software steht eine integrierte Soforthilfe zur Verfügung.
Eine intelligente Suchfunktion hilft Ihnen dabei, im DATEV Hilfe-Center schnell die richtigen Antworten auf Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich können Anwenderinnen und Anwender ein umfangreiches, laufend erweitertes Programm an Videos und Suchfunktionen nutzen.
Verlags- und Schulungsangebot
In der von DATEV verlegten Fachliteratur geben renommierte Autorinnen und Autoren wichtige Impulse zu aktuellen Themen und zur Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften in der täglichen Praxis. Dabei lassen sie ihre Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag einfließen. Profitieren Sie außerdem von unserem umfangreichen Seminar- und Beratungsangebot zu gesetzlichen, fachlichen und zukunftsorientierten Themen.
Persönlicher Service von den Experten
Unsere DATEV-Service-Expertinnen und -Experten sind immer für Sie da. Sie unterstützen Sie bei individuellen, komplexen Fragestellungen. Zusätzlich besteht für Sie und Ihre Mitarbeitenden die Möglichkeit einer individuellen Vor-Ort- oder Online-Beratung.
Das sagen unsere Kunden
Im Zuge der Digitalisierung hat das Personal-Managementsystem classic geholfen, diverse Excel-Listen mit Befristungen und Jubiläen abzuschaffen und somit Mehraufwände wesentlich zu reduzieren. Zudem sind verschiedenste Elemente, wie Qualifikationen, Weiterbildungen oder Arbeitsmittel im Programm gepflegt und komfortabel auswertbar. All das macht unsere Personalarbeit transparenter und weniger zeitintensiv.
Kerstin Specht
FATH GmbH
Binden Sie Ihre Kanzlei bei der Produktentscheidung mit ein.
Sie haben noch keine Steuerkanzlei?
Dann nutzen Sie die SmartExperts-Suche von DATEV. Ihr Steuerexperte ist nur wenige Klicks entfernt!