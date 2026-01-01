Die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht im Mittelpunkt, wenn Sie eine gemeinsame Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal nutzen. Typische Prozesse wie die Pflege von Mitarbeiterdaten, die monatliche Datenerfassung, das Onboarding neuer Mitarbeitender, der eAU-Abruf durch das Unternehmen, die revisionssichere Ablage von Personaldokumenten sowie der kontinuierliche Zugriff auf Auswertungen werden dadurch deutlich einfacher und transparenter.

In diesem Lernvideo zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lösungen in der Kanzlei optimal einrichten, in Ihre Prozesse integrieren und wie Unternehmen diese im Alltag effizient nutzen – für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und eine reibungslose Zusammenarbeit.

Lernvideo mit kontinuierlicher Inhaltsaktualisierung bei Programmänderungen:

Dieses Lernvideo wird bei schulungsrelevanten Programmänderungen fortlaufend um neue Inhalte ergänzt und aktualisiert. Es steht Ihnen ab dem Bestelldatum für einen Zeitraum von zwölf Monaten auf der DATEV Lernplattform online bereit.

Lernvideo mit Untertitel:

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.