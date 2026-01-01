DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Überblick über alle Online-Anwendungen mit DATEV Personal
- Voraussetzungen und Rechte
- Effizienter Einsatz in Kanzlei und Unternehmen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht im Mittelpunkt, wenn Sie eine gemeinsame Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal nutzen. Typische Prozesse wie die Pflege von Mitarbeiterdaten, die monatliche Datenerfassung, das Onboarding neuer Mitarbeitendender, der eAU-Abruf durch das Unternehmen, die revisionssichere Ablage von Personaldokumenten sowie der kontinuierliche Zugriff auf Auswertungen werden dadurch deutlich einfacher und transparenter.
In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lösungen in der Kanzlei optimal einrichten, in Ihre Prozesse integrieren und wie Unternehmen diese im Alltag effizient nutzen – für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und eine reibungslose Zusammenarbeit.
Themen
- DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft
- Personaldaten – Onboarding neuer Mitarbeitender, eAU-Abruf
- Auswertungen online – alle Lohnauswertungen für Mandant und Mitarbeitende
- Die Bestandteile von DATEV Personal
- Monatsdaten – Erfassung variabler Lohndaten
- Mitarbeitende – Änderungen
- Personalakte – Verwaltung von Dokumenten
- An- und Abwesenheit – taggenaue Erfassung von Lohndaten
- DATEV Arbeitnehmer online – digitale Lohnabrechnung
- Ausblick auf geplante Erweiterungen
Details
Teilnehmerkreis
- (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt und DATEV Personal in Kanzleien und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
- Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentinnen
Sandra Würfel-Höfling
Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft
Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.
Claudia Geier
Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.