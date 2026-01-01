Art.-Nr. 76227 |
Lernvideo (Vortrag)
Art.-Nr. 76171 |
Online-Seminar (Vortrag)​

DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV Lohn und Gehalt

Nutzung der personalwirtschaftlichen Online-Anwendungen im Zusammenspiel von Kanzlei und Unternehmen
  • Überblick über alle Online-Anwendungen mit DATEV Personal
  • Voraussetzungen und Rechte
  • Effizienter Einsatz in Kanzlei und Unternehmen
Einmalig
121,00 €
Preis- und Lieferinformationen
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Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Die digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Unternehmen steht im Mittelpunkt, wenn Sie eine gemeinsame Plattform auf Basis von DATEV Unternehmen online in Kombination mit DATEV Personal nutzen. Typische Prozesse wie die Pflege von Mitarbeiterdaten, die monatliche Datenerfassung, das Onboarding neuer Mitarbeitendender, der eAU-Abruf durch das Unternehmen, die revisionssichere Ablage von Personaldokumenten sowie der kontinuierliche Zugriff auf Auswertungen werden dadurch deutlich einfacher und transparenter.  

In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie die Lösungen in der Kanzlei optimal einrichten, in Ihre Prozesse integrieren und wie Unternehmen diese im Alltag effizient nutzen – für mehr Transparenz, weniger manuellen Aufwand und eine reibungslose Zusammenarbeit.

Themen
  • DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft 
    • Personaldaten – Onboarding neuer Mitarbeitender, eAU-Abruf 
    • Auswertungen online – alle Lohnauswertungen für Mandant und Mitarbeitende
  • Die Bestandteile von DATEV Personal  
    • Monatsdaten – Erfassung variabler Lohndaten 
    • Mitarbeitende – Änderungen  
    • Personalakte – Verwaltung von Dokumenten 
    • An- und Abwesenheit – taggenaue Erfassung von Lohndaten
  • DATEV Arbeitnehmer online – digitale Lohnabrechnung 
  • Ausblick auf geplante Erweiterungen
Details

Teilnehmerkreis

  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt und DATEV Personal in Kanzleien und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

  • Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit DATEV Lohn und Gehalt
  • Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referentinnen

Portraitbild der referierenden Person Sandra Würfel-Höfling

Sandra Würfel-Höfling

Organisationsberaterin der DATEV eG, Personalwirtschaft

Frau Sandra Würfel-Höfling ist Angestellte der DATEV eG und Organisationsberaterin in der Niederlassung Erfurt. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in den Programmen LODAS und Lohn und Gehalt. Sandra Würfel-Höfling war vor Ihrer Beschäftigung bei DATEV in Führungspositionen im Personalbereich in verschiedenen mittelständischen Dienstleistungs- und Freizeit-Unternehmen tätig. Des Weiteren ist sie geprüfte Personalreferentin bSb.

Portraitbild der referierenden Person Claudia Geier

Claudia Geier

Betriebswirtin (VWA), Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online-Seminar
Mo, 15.06.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mi, 12.08.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:
Online-Seminar
Mo, 02.11.26 | 
09:00 - 11:30 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

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DATEV Personal - vom Einstieg bis zur Anwendung mit DATEV Lohn und Gehalt

Nutzung der personalwirtschaftlichen Online-Anwendungen im Zusammenspiel von Kanzlei und Unternehmen
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