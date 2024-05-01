Dieses Kompaktwissen unterstützt jeden, der sich mit dem komplexen Rechtsinstitut der Betriebsaufspaltung auseinandersetzen muss.

Von der Funktionsweise der Aufteilung zwischen Besitz- und Betriebsunternehmen bis hin zu den steuerlichen Folgen werden alle Aspekte abgedeckt. Erfahren Sie, wie Sie Fallen erkennen und vermeiden können, die bei nicht erkannter Betriebsaufspaltung auftreten können.