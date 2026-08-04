Beim Auslesen von E-Rechnungen wird die Kundennummer automatisch aus den strukturierten Daten der Rechnung ermittelt. Dabei wird für Eingangs-und Ausgangsrechnungen dieselbe Logik verwendet.

Die Kundennummer wird in folgender Reihenfolge ausgelesen:

Käufer-ID (BT-46) Käufer-GlobalID (BT-46-0)

Sobald ein Wert in einer höher priorisierten Position vorhanden ist, wird dieser als Kundennummer übernommen. Wenn dort kein Wert vorhanden ist, wird die jeweils nächste Position geprüft.

So wird zuerst die Kennung verwendet, die beim Rechnungsempfänger hinterlegt ist. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Ermittlung der Kundennummer bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen einheitlich und nachvollziehbar erfolgt.