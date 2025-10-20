DATEV Upload online: Freigabe des neuen DATEV Upload online

Voraussichtlich ab dem 21. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025 wird der neue DATEV Upload online sukzessive freigegeben.

DATEV Auftragswesen next: KI-Auswertungen

Ab 30.09.2025 sind in DATEV Auftragswesen next KI-Auswertungen für Sie verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Freigabe der neuen Geschäftspartnerverwaltung in DATEV Stammdaten online

Ab 23.09.2025 wird die neue Geschäftspartnerverwaltung für alle Anwender von DATEV Unternehmen online aktiviert. Informationen dazu finden Sie hier.

DATEV Unternehmen online: Freigabe der neuen Auswertung Erfolgsübersicht

Informationen zur neuen Erfolgsübersicht in DATEV Unternehmen online finden Sie hier.

Neuerungen in DATEV Stammdaten online

Für alle Anwender von DATEV Auftragswesen next, DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort sind ab sofort Neuerungen verfügbar. Informationen dazu finden Sie hier.

DATEV Sicherheitspaket compact: Update auf neue Version 8.02

Wenn Sie DATEV Unternehmen online mit einem DATEV mIDentity oder einer DATEV SmartCard und DATEV Sicherheitspaket compact nutzen, erhalten Sie ab dem 19.08.2025 einen Hinweis zum Update des DATEV Sicherheitspaket compact.

Neu in DATEV Belege online und DATEV Belegfreigabe online / comfort

Zu den Themen Rechnungsart und Validierung von E-Rechnungen wurden Neuerungen umgesetzt. Informationen dazu finden Sie hier.

DATEV Belegfreigabe online / comfort: Erfassungsmaske konfigurieren

Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier.

DATEV Auswertungen Rechnungswesen online: neues Design der Auswertungsübersicht

Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier.

Neuerungen in DATEV Belegfreigabe online / comfort

Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier.

Auswertungen Personalwirtschaft online: neue Oberfläche

Ab sofort ist Auswertungen Personalwirtschaft online im neuen Design verfügbar.

Neuerung in DATEV Unternehmen online: Datenvisualisierung

Informationen zur Neuerung finden Sie hier.

DATEV Unternehmen online: neue Direkteinstiege

Ab sofort können Sie in DATEV Unternehmen online einfacher Unternehmen bearbeiten und Anwendungen verwalten.

DATEV Auftragswesen next: Anzahlungen und Schlussrechnung

Ab sofort können Sie in DATEV Auftragswesen next Anzahlungen und Schlussrechnung erstellen. Damit wurde eine vielfach gewünschte Anforderung umgesetzt.

Neu für Ihre Service-Anfragen: DATEV Service-Assistent

Für Ihre Fragen zu DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next sind jetzt neue DATEV Service-Assistenten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.

Jahreswechsel in DATEV Unternehmen online

Lesen Sie hier, wie Sie in DATEV Unternehmen online Ihre Bestände in das neue Jahr übernehmen und neue Ablageordner anlegen.