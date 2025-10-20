20. Oktober 2025
DATEV Upload online: Freigabe des neuen DATEV Upload online
Voraussichtlich ab dem 21. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025 wird der neue DATEV Upload online sukzessive freigegeben.
30. September 2025
DATEV Auftragswesen next: KI-Auswertungen
Ab 30.09.2025 sind in DATEV Auftragswesen next KI-Auswertungen für Sie verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
23. September 2025
Freigabe der neuen Geschäftspartnerverwaltung in DATEV Stammdaten online
Ab 23.09.2025 wird die neue Geschäftspartnerverwaltung für alle Anwender von DATEV Unternehmen online aktiviert. Informationen dazu finden Sie hier.
25. August 2025
DATEV Unternehmen online: Freigabe der neuen Auswertung Erfolgsübersicht
Informationen zur neuen Erfolgsübersicht in DATEV Unternehmen online finden Sie hier.
19. August 2025
Neuerungen in DATEV Stammdaten online
Für alle Anwender von DATEV Auftragswesen next, DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort sind ab sofort Neuerungen verfügbar. Informationen dazu finden Sie hier.
14. August 2025
DATEV Sicherheitspaket compact: Update auf neue Version 8.02
Wenn Sie DATEV Unternehmen online mit einem DATEV mIDentity oder einer DATEV SmartCard und DATEV Sicherheitspaket compact nutzen, erhalten Sie ab dem 19.08.2025 einen Hinweis zum Update des DATEV Sicherheitspaket compact.
31. Juli 2025
Neu in DATEV Belege online und DATEV Belegfreigabe online / comfort
Zu den Themen Rechnungsart und Validierung von E-Rechnungen wurden Neuerungen umgesetzt. Informationen dazu finden Sie hier.
25. Juni 2025
DATEV Belegfreigabe online / comfort: Erfassungsmaske konfigurieren
Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier.
16. Juni 2025
DATEV Auswertungen Rechnungswesen online: neues Design der Auswertungsübersicht
Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier.
30. Mai 2025
Neuerungen in DATEV Belegfreigabe online / comfort
Informationen zu den Neuerungen finden Sie hier.
22. Mai 2025
Auswertungen Personalwirtschaft online: neue Oberfläche
Ab sofort ist Auswertungen Personalwirtschaft online im neuen Design verfügbar.
16. Mai 2025
Neuerung in DATEV Unternehmen online: Datenvisualisierung
Informationen zur Neuerung finden Sie hier.
16. April 2025
DATEV Unternehmen online: neue Direkteinstiege
Ab sofort können Sie in DATEV Unternehmen online einfacher Unternehmen bearbeiten und Anwendungen verwalten.
20. Februar 2025
DATEV Auftragswesen next: Anzahlungen und Schlussrechnung
Ab sofort können Sie in DATEV Auftragswesen next Anzahlungen und Schlussrechnung erstellen. Damit wurde eine vielfach gewünschte Anforderung umgesetzt.
29. Januar 2025
Neu für Ihre Service-Anfragen: DATEV Service-Assistent
Für Ihre Fragen zu DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next sind jetzt neue DATEV Service-Assistenten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie hier.
27. November 2024
Jahreswechsel in DATEV Unternehmen online
Lesen Sie hier, wie Sie in DATEV Unternehmen online Ihre Bestände in das neue Jahr übernehmen und neue Ablageordner anlegen.