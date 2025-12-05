Das verändert sich konkret:
Neuerungen in der Unternehmensverwaltung
Die Register sind jetzt oben angeordnet, was für mehr Platz auf dem Bildschirm sorgt, da das linke Menü entfällt.
Wichtige Unternehmensaktionen sind unten links:
- Unternehmen übertragen (Übertragsrecht erforderlich)
- Unternehmen löschen (Löschrecht erforderlich)
- Weiteres Unternehmen anlegen (über diesen Weg sehen Sie schon jetzt den neue Bestandsanlage-Assistenten)
Die Grunddaten zum Rechnungswesen stehen unten rechts:
- Übersicht über die Anwendungen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre (z. B. Belege, Kassenbuch)
- Wirtschaftsjahre ohne Anwendung können gelöscht werden.
- Wenn keine Wirtschaftsjahre vorhanden sind, wird dieser Bereich nicht angezeigt.
Neuerungen in der Anwendungsverwaltung
- Überblick, welche Anwendungen aktiv sind
- einzelne Anwendungen können gelöscht werden (wenn Löschrecht vorhanden)
- Produktwechsel zwischen „DATEV Belegfreigabe online“ und „DATEV Belegfreigabe online comfort“ ist direkt möglich
- Neue Anwendungen lassen sich hinzufügen, ohne den Bestand verlassen zu müssen