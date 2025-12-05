Die Register sind jetzt oben angeordnet, was für mehr Platz auf dem Bildschirm sorgt, da das linke Menü entfällt.

Wichtige Unternehmensaktionen sind unten links:

Unternehmen übertragen (Übertragsrecht erforderlich)

Unternehmen löschen (Löschrecht erforderlich)

Weiteres Unternehmen anlegen (über diesen Weg sehen Sie schon jetzt den neue Bestandsanlage-Assistenten)

Die Grunddaten zum Rechnungswesen stehen unten rechts: