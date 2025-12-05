Das verändert sich konkret:

Neu gestaltete Oberfläche der Unternehmensverwaltung

Neuerungen in der Unternehmensverwaltung

Die Register sind jetzt oben angeordnet, was für mehr Platz auf dem Bildschirm sorgt, da das linke Menü entfällt.

Wichtige Unternehmensaktionen sind unten links:

  • Unternehmen übertragen (Übertragsrecht erforderlich)
  • Unternehmen löschen (Löschrecht erforderlich)
  • Weiteres Unternehmen anlegen (über diesen Weg sehen Sie schon jetzt den neue Bestandsanlage-Assistenten)

Die Grunddaten zum Rechnungswesen stehen unten rechts:

  • Übersicht über die Anwendungen für die jeweiligen Wirtschaftsjahre (z. B. Belege, Kassenbuch)
  • Wirtschaftsjahre ohne Anwendung können gelöscht werden.
  • Wenn keine Wirtschaftsjahre vorhanden sind, wird dieser Bereich nicht angezeigt.
Neu gestaltete Oberfläche der Anwendungsverwaltung

Neuerungen in der Anwendungsverwaltung

  • Überblick, welche Anwendungen aktiv sind
  • einzelne Anwendungen können gelöscht werden (wenn Löschrecht vorhanden)
  • Produktwechsel zwischen „DATEV Belegfreigabe online“ und „DATEV Belegfreigabe online comfort“ ist direkt möglich
  • Neue Anwendungen lassen sich hinzufügen, ohne den Bestand verlassen zu müssen