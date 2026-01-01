Der Versand- und Online-Handel wächst. Plattformen und Tools machen es Händlern scheinbar einfach. Doch im Steuerrecht lauern Fallstricke. Dieses Fachbuch erläutert praxisnah die umsatzsteuerlichen Besonderheiten beim Handel mit Waren über das Internet und im grenzüberschreitenden Warenverkehr. Im Mittelpunkt stehen die umsatzsteuerlichen Folgen je nach Sitz der Kundinnen und Kunden (Inland, EU, Drittland) und ihrer Unternehmereigenschaft. Erklärt werden die Bestimmung des Leistungsortes und die Frage, in welchem Staat die Umsatzsteuer entsteht. Zudem werden Steuerbefreiungen bei Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftlichen Lieferungen systematisch aufgezeigt.
Besondere Aufmerksamkeit gilt den neuen EU-weiten Meldeverfahren, den speziellen Regelungen für elektronische Schnittstellen und Plattformen (einschließlich Fulfillment-Services), den geänderten Vorschriften für Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer sowie den aktuellen Neuregelungen zur Lagerhaltung und den dazugehörigen Übergangsbestimmungen.
Praxisorientierte Hinweise zu Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten sowie die Darstellung der Kontrollmechanismen der Finanzverwaltung unterstützen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen und Fehler zu vermeiden.
Inhalte (Auszug)
- Erläuterung häufig verwendeter Begriffe
- Kleinunternehmer
- Regelbesteuerung
- Einkauf von Waren für das Unternehmen
- Verkauf über elektronische Marktplätze
- Aufzeichnungspflichten
- Erklärungspflichten
- Kontrollen durch die Finanzverwaltung
Hinweis
Sollten Sie als Journalistin oder Journalist Interesse an diesem DATEV-Buch haben, senden wir Ihnen gerne ein Exemplar zu. Schicken Sie uns dazu einfach eine E-Mail an sandra.stadler@datev.de
Die Bücher sind im stationären Buchhandel und online erhältlich.