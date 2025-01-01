Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele, 2. Auflage (E-Book)
- Verständliche Praxisbeispiele für eine sichere, umsatzsteuerliche Einordnung
- Klare Orientierung zu Lieferorten, Meldepflichten und Vorsteuerabzug
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Der Online-Handel wächst rasant und mit ihm die Zahl komplexer steuerlicher Regelungen. Wer diese nicht kennt oder versehentlich missachtet, riskiert hohe finanzielle Belastungen, Ermittlungen der Finanzbehörden und im schlimmsten Fall steuerstrafrechtliche Konsequenzen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, trotz korrekter Arbeitsweise unabsichtlich in betrügerische Systeme hineingezogen zu werden. Umso wichtiger ist es, die umsatzsteuerlichen Anforderungen fundiert zu verstehen.
Dabei ist nicht nur die Unternehmensgröße entscheidend, sondern vor allem die Art des Verkaufsvorgangs: Werden Waren an Unternehmen oder Privatkunden geliefert? Innerhalb Deutschlands, in andere EU-Länder oder über ein ausländisches Lager versendet? Die korrekte Bestimmung des Lieferorts ist ausschlaggebend dafür, in welchem Land die Lieferung zu versteuern ist – und genau hier kommt es in der Praxis regelmäßig zu Unsicherheiten. Darüber hinaus gibt es besondere Melde- und Erklärungspflichten im grenzüberschreitenden Handel, etwa im Zusammenhang mit steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferungen. Auch beim Erhalt von Waren aus EU-Mitgliedstaaten stellen sich wichtige Fragen rund um innergemeinschaftliche Erwerbe, die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug und die korrekte Rechnungslegung.
Zusammenhänge. Es erklärt die umsatzsteuerlichen Folgen nationaler und internationaler Verkäufe über Online-Plattformen und unterstützt Sie dabei, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsvorfälle rechtssicher zu beurteilen. Sie erfahren, wie Sie sich wirksam davor schützen können, unbeabsichtigt in Umsatzsteuerbetrug hineingezogen zu werden – und welche konkreten Schritte Sie ergreifen sollten, falls dies dennoch geschieht. Dieses Fachbuch ist Ihr kompakter und zugleich praxisorientierter Wegweiser im Steuerdschungel des Online-Handels.
Im Buch Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage beschreibt die Autorin Kerstin Gromadka die rechtlichen Grundlagen und Spezialregelungen, die jeder Online-Händler beachten sollte.
Mit dem praktischen Buchpaket Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage erhalten Sie die beiden Fachbücher Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage und Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele, 2. Auflage.
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
