Verkäufe über Online-Plattformen

Immer mehr Waren und Dienstleistungen werden über Online-Portale vertrieben. Doch Verkäuferinnen und Verkäufer, die nur gelegentlich oder in geringem Umfang tätig sind, sind sich nicht darüber bewusst, dass bzw. ab wann sie unternehmerisch tätig sind und steuerliche Pflichten zu erfüllen haben.

In der Regel sind diese Verkäufer Kleinunternehmer und müssen eigentlich keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Wenn sie jedoch Waren über Online-Portale vertreiben, können sie leicht in eine Falle tappen. Der Plattformbetreibende erbringt mit der Bereitstellung des Online-Marktplatzes an sie auf elektronischem Weg eine sonstige Leistung. Für diese schuldet der Verkäufer als Empfänger der Leistung die Umsatzsteuer gem. § 13b Abs. 1 und 5 UStG.

Besonders sorgfältig ist zu agieren, wenn Leistungen oder Lieferungen an im EU – Gemeinschaftsgebiet ansässige Empfänger erbracht werden. Abhängig davon, ob die Empfänger Unternehmer oder Nichtunternehmer sind, ergeben sich unterschiedliche umsatzsteuerrechtliche Konsequenzen, die man kennen sollte und die es zu beachten gilt.