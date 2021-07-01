Art.-Nr. 32178 | Mandanten-Info-Broschüre

Verkäufe über Online-Plattformen

Umsatzsteuerliche Besonderheiten bei Verkäufen über Online-Plattformen
  • Aktuelle Änderungen durch Umsetzung der zweiten Stufe des Mehrwertsteuer-Digitalpakets zum 01.07.2021
  • TRFE-Leistungen
  • Erklärungspflichten des Online-Unternehmers

Erscheinungstermin: September 2021

Einmalig
1,75 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Immer mehr Waren und Dienstleistungen werden über Online-Portale vertrieben. Doch Verkäuferinnen und Verkäufer, die nur gelegentlich oder in geringem Umfang tätig sind, sind sich nicht darüber bewusst, dass bzw. ab wann sie unternehmerisch tätig sind und steuerliche Pflichten zu erfüllen haben.

In der Regel sind diese Verkäufer Kleinunternehmer und müssen eigentlich keine Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Wenn sie jedoch Waren über Online-Portale vertreiben, können sie leicht in eine Falle tappen. Der Plattformbetreibende erbringt mit der Bereitstellung des Online-Marktplatzes an sie auf elektronischem Weg eine sonstige Leistung. Für diese schuldet der Verkäufer als Empfänger der Leistung die Umsatzsteuer gem. § 13b Abs. 1 und 5 UStG.

Besonders sorgfältig ist zu agieren, wenn Leistungen oder Lieferungen an im EU – Gemeinschaftsgebiet ansässige Empfänger erbracht werden. Abhängig davon, ob die Empfänger Unternehmer oder Nichtunternehmer sind, ergeben sich unterschiedliche umsatzsteuerrechtliche Konsequenzen, die man kennen sollte und die es zu beachten gilt.

Die Mandanten-Information unterstützt Ihre Mandantinnen und Mandanten dabei, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsvorfälle aus umsatzsteuerlicher Sicht richtig einzuordnen und so ihre umsatzsteuerlichen Pflichten als Unternehmerinnen und Unternehmer zu erfüllen. Die Ausführungen gelten für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ausschließlich im Inland ansässig sind und über keine weitere Betriebsstätte im Ausland verfügen.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 09/2021
Seitenzahl 22
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.

Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.

Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autorin

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Kerstin Gromadka

Dipl. Finanzwirtin (FH)

Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.

Details & Preise

Art.-Nr. 32178 | Mandanten-Info-Broschüre

Verkäufe über Online-Plattformen

Umsatzsteuerliche Besonderheiten bei Verkäufen über Online-Plattformen

Erscheinungstermin: September 2021

Einmalig
1,75 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Software | Art.-Nr. 65524

Mandanten-Info comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12541

Der One-Stop-Shop ab 01.07.2021 (E-Book)
-
Software | Art.-Nr. 65529

EU-Handbuch Umsatzsteuer (E-Book)