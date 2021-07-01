Mit Wirkung ab 01.07.2021 wurden durch das Jahressteuergesetz 2020 Änderungen zur Umsetzung der 2. Stufe des Digitalpakets in das deutsche Recht umgesetzt, die zu Erleichterungen für den grenzüberschreitenden Online-Handel geführt haben.

Mit dem Digitalpaket wird das Bestimmungslandprinzip bei Leistungen an Privatpersonen weitgehend umgesetzt. Das Bestimmungslandprinzip besagt, dass eine Umsatzbesteuerung in dem EU-Mitgliedsstaat erfolgen soll, in dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet.

Registrierungen für umsatzsteuerliche Zwecke im Bestimmungsland für das leistende Unternehmen werden vermieden. Das Verfahren der „einzigen Anlaufstelle“, der sogenannte One-Stop-Shop, wurde ausgedehnt. Hiermit wird ermöglicht, dass Unternehmen sich nur in ebenjenem EU-Mitgliedsstaat umsatzsteuerlich registrieren müssen, in dem sie ansässig sind. Im Anschluss müssen nur im registrierten EU-Mitgliedsstaat die Erklärungspflichten für Inlands- und Auslandsumsätze erfüllt werden.