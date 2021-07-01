Der One-Stop-Shop ab 01.07.2021 (E-Book)
Mit Wirkung ab 01.07.2021 wurden durch das Jahressteuergesetz 2020 Änderungen zur Umsetzung der 2. Stufe des Digitalpakets in das deutsche Recht umgesetzt, die zu Erleichterungen für den grenzüberschreitenden Online-Handel geführt haben.
Mit dem Digitalpaket wird das Bestimmungslandprinzip bei Leistungen an Privatpersonen weitgehend umgesetzt. Das Bestimmungslandprinzip besagt, dass eine Umsatzbesteuerung in dem EU-Mitgliedsstaat erfolgen soll, in dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet.
Registrierungen für umsatzsteuerliche Zwecke im Bestimmungsland für das leistende Unternehmen werden vermieden. Das Verfahren der „einzigen Anlaufstelle“, der sogenannte One-Stop-Shop, wurde ausgedehnt. Hiermit wird ermöglicht, dass Unternehmen sich nur in ebenjenem EU-Mitgliedsstaat umsatzsteuerlich registrieren müssen, in dem sie ansässig sind. Im Anschluss müssen nur im registrierten EU-Mitgliedsstaat die Erklärungspflichten für Inlands- und Auslandsumsätze erfüllt werden.
Das DATEV-Kompaktwissen „Der One-Stop-Shop ab 01.07.2021“ gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die für den Online-Handel seit 01.07.2021 geltenden Verfahren.
Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er gehörte seit 1980 der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen an (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) und war seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ,neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/Kraeusel/Langer sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.
