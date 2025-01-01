EU-Handbuch Umsatzsteuer (E-Book)
- Praxiswegweiser mit zahlreichen Beispielen
- Umsatzsteuerrecht beim innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr
- Einfache Recherche durch Suchfunktionen in LEXinform
Beschreibung
Nutzen Sie das EU-Handbuch Umsatzsteuer (E-Book) drei Monate kostenfrei.
Die Berechnungsaussetzung erfolgt automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter „Preise“.
Die Umsatzsteuerharmonisierung in der EU führt zu häufigen Anpassungen durch den deutschen Gesetzgeber und zu Korrekturen bei der Anwendung der Bestimmungen durch die Rechtsprechung, was die korrekte steuerliche Behandlung des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs erschwert.
Das EU-Handbuch Umsatzsteuer beschreibt umfassend die im innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr anzuwendenden Vorschriften des Umsatzsteuerrechts.
Zahlreiche Beispiele erleichtern die Anwendung abstrakter Regeln und helfen bei der Umsetzung im Alltag einer Steuerberatungskanzlei zum Thema EU-Geschäftsvorfälle.
Verschaffen Sie sich anhand des Inhaltsverzeichnisses in der Leseprobe einen ersten Eindruck vom Umfang.
Das EU-Handbuch Umsatzsteuer steht in LEXinform elektronisch als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Dateien zur Verfügung. So bleiben Sie immer über neue Regelungen und Vorschriften auf dem Laufenden.
Info & Leseprobe
Leistungen
Vorteile
-
Umfangreiche Hilfsfunktionen wie Lesezeichen, Schriftformatierung und Suche nach Wörtern, Sätzen und Kapiteln
-
Verfügbar für alle Kanzlei-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
-
Immer auf dem aktuellen Stand
Aktuelle Informationen
Die aktuellen Gesetzesänderungen durch das Wachstumschancengesetz, die neueste Rechtsprechung von EuGH und BFH sowie aktuelle BMF-Schreiben wurden eingearbeitet.
Aus dem Inhalt:
- Anforderungen an Rechnungen und Gutschriften
- Elektronische Rechnungen
- Aktualisierte Kapitel
- Lexikon zum Ort der sonstigen Leistungen
- Steuertatbestände und Steuerberechnung
- Ort der Lieferung
- Innergemein. Umsätze bei begünstigten Einrichtungen, Mitgliedern und Streitkräften
- Fragen zur Rechnungserteilung
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes EU-Handbuch Umsatzsteuer (E-Book), Art.-Nr. 65529, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte Lieferservice Kompaktwissen E-Books - DATEV Hilfe-Center
Leistungbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen - DATEV Hilfe-Center
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk "EU-Handbuch Umsatzsteuer“.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Michael Langer
Diplom-Finanzwirt Bundesfinanzministerium
Michael Langer, geb. 1954, ist Diplom-Finanzwirt. Er ist seit 1980 in der Steuerabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (Bereich: Umsatzsteuerharmonisierung in der EU) tätig und seit 1999 Referent in einem der für nationales Umsatzsteuerrecht zuständigen Referate. Seine Schwerpunkte hier sind Ausfuhrlieferungen, innergemeinschaftlicher Waren- und Dienstleistungsverkehr, Leistungsort und das Besteuerungsverfahren. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Bücher und Aufsätze zum Umsatzsteuerrecht, z. B. „Umsatzsteuer im Binnenmarkt“, „Die ‚neue‘ 6. EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuern“. Zudem ist Michael Langer Mitherausgeber und Autor des Umsatzsteuer-Kommentars Reiß/ Kraeusel/ Langer, der Umsatzsteuer-Handausgabe sowie Autor zur Umsatzsteuer bei weiteren Kommentaren.