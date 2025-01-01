Das Wachstum des E-Commerce-Umsatzes wird auch in den kommenden Jahren nicht abreißen und dynamisch bleiben. Das ist eine große Chance für alle, die im Online-Handel erfolgreich durchstarten wollen. Der Einstieg war noch nie so einfach wie heute. Um Waren über das Internet zu verkaufen, braucht es keine besondere Betriebsform, kein klassisches Geschäftslokal, kein eigenes Warenlager und keine komplexe Unternehmensstruktur.

Gerade weil der Online-Handel so leicht zugänglich ist, gewinnt die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung an Bedeutung. Die Herausforderungen und die Vielzahl der gesetzlichen (Sonder-)Regelungen in Bezug auf die Umsatzsteuer sind sehr komplex. Hinzu kommt, dass nicht nur das deutsche Umsatzsteuergesetz, sondern zunehmend auch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu beachten ist.

Wer die Regelungen genau kennt, kann bestehende Gestaltungsspielräume besser nutzen und sich vor einer steuerstrafrechtlichen Verfolgung schützen. Das ist insbesondere deshalb hilfreich, weil sich Steuerstraftäter zunehmend mittels organisierter Betrugssysteme auf verschiedenen Handelsplattformen betätigen. Bei Unkenntnis der rechtlichen Lage kann man durchaus unverschuldet in einen Umsatzsteuerbetrug hingezogen werden.

Für den Warenverkehr, der über sogenannte elektronische Schnittstellen abgewickelt wird, versprechen die verschiedenen Handelsplattformen Unterstützung durch diverse Serviceleistungen. Von der reinen Zahlungsabwicklung bis hin zu einem Fulfillment-Service kann ein Unternehmen die gesamte Abwicklung seines Warenverkehrs auslagern. Die umsatzsteuerliche Verantwortung bleibt jedoch beim Händler.