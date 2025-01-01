Buchpaket Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage (E-Book)
- Paket mit zwei Büchern: Fachbuch „Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage“ und Fachbuch „Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele, 2. Auflage“
- Grundlagen und Spezialregelungen, die jeder Online-Händler beachten sollte
- Umsatzsteuerliche Behandlung von nationalen und internationalen Verkäufen über Online-Plattformen anhand von Fallbeispielen
Erscheinungstermin: vsl. Juni 2026
Beschreibung
Die umsatzsteuerliche Behandlung von Online-Geschäften ist kompliziert. Die Folgen bei Missachtung der Vorschriften gravierend: Es droht eine steuerstrafrechtliche Verfolgung wegen Umsatzsteuerbetrugs. Daher ist es wichtig, die Regelungen zu kennen und zu verstehen. Diese beiden Bücher der Autorin Kerstin Gromadka helfen Ihnen durch den Steuer-Dschungel.
Das Fachbuch „Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage“ eröffnet Ihnen einen präzisen, praxisnahen und verständlich aufbereiteten Einblick in die umsatzsteuerlichen Besonderheiten des Online-Handels. Sie erfahren, welche Spezialregelungen beim Warenverkehr über elektronische Plattformen gelten, welche Vorgaben aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu beachten sind und wie die aktuelle Verwaltungsauffassung und die sich zunehmend entwickelnde Rechtsprechung einzuordnen sind. Dieses Fachbuch ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Online-Händler, die rechtliche Sicherheit gewinnen und typische Fehler vermeiden möchten, sowie ihren E-Commerce auch unter umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten professionell aufstellen wollen.
Wenn Sie die oben beschriebenen Grundlagen und Spezialregelungen vertiefen möchten, unterstützt Sie das Buch „Umsatzsteuer im Online-Handel: Praxisbeispiele, 2. Auflage“.
Das Fachbuch führt Sie anhand zweier praxisnaher Fälle durch die komplexen Zusammenhänge. Es erklärt die umsatzsteuerlichen Folgen nationaler und internationaler Verkäufe über Online-Plattformen und unterstützt Sie dabei, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsvorfälle rechtssicher zu beurteilen. Sie erfahren, wie Sie sich wirksam davor schützen können, unbeabsichtigt in Umsatzsteuerbetrug hineingezogen zu werden – und welche konkreten Schritte Sie ergreifen sollten, falls dies dennoch geschieht.
Mit diesen beiden Büchern sind Sie bestens für den Umsatzsteuer-Dschungel im Online-Handel gewappnet.
Kurzinfo
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autorin
Kerstin Gromadka
Dipl. Finanzwirtin (FH)
Kerstin Gromadka ist Diplom-Finanzwirtin und absolvierte ihr Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Derzeit ist sie im Ministerium für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt im Bereich Umsatzsteuer tätig.
Details & Preise
