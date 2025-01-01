Buchpaket Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Online-Geschäften ist kompliziert. Die Folgen bei Missachtung der Vorschriften gravierend: Es droht eine steuerstrafrechtliche Verfolgung wegen Umsatzsteuerbetrugs. Daher ist es wichtig, die Regelungen zu kennen und zu verstehen. Diese beiden Bücher der Autorin Kerstin Gromadka helfen Ihnen durch den Steuer-Dschungel.

Das Fachbuch „Umsatzsteuer im Online-Handel, 2. Auflage“ eröffnet Ihnen einen präzisen, praxisnahen und verständlich aufbereiteten Einblick in die umsatzsteuerlichen Besonderheiten des Online-Handels. Sie erfahren, welche Spezialregelungen beim Warenverkehr über elektronische Plattformen gelten, welche Vorgaben aus der Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu beachten sind und wie die aktuelle Verwaltungsauffassung und die sich zunehmend entwickelnde Rechtsprechung einzuordnen sind. Dieses Fachbuch ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Online-Händler, die rechtliche Sicherheit gewinnen und typische Fehler vermeiden möchten, sowie ihren E-Commerce auch unter umsatzsteuerlichen Gesichtspunkten professionell aufstellen wollen.