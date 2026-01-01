Highlights
- Automatisierte Abwicklung von Geschäftsreisen und Ausgaben von der Einreichung bis zur Finanzbuchung
- Schnelle und transparente Spesen- und Reisekostenabrechnung
- Nahtlose Übergabe von Buchungsdaten und Belegen an DATEV
- Individuell konfigurierbare Genehmigungsprozesse ohne IT-Aufwand
- Anbindung an gängige ERP-Systeme
Weitere Funktionen
- Hohe Datenqualität durch automatische Erkennung und Kategorisierung von Belegen
- Unterstützung von über 150 Währungen und Sprachen in mehr als 60 Ländern
- Automatische Berechnung von Pauschalen und Spesen auf Basis hinterlegter Richtlinien und Reisedaten
- Automatische Erstellung des Buchungsjournals zur Unterstützung einer korrekten Abrechnung und MwSt.-Rückforderung
- Erkennung von Auffälligkeiten und potenziellen Regelverstößen zur Unterstützung von Compliance- und Prüfprozessen
- Einsatz intelligenter Datenerkennung zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen auf Basis von Unternehmensdaten
- Vollständige Erfassung und Verarbeitung von Belegdaten zur Verbesserung der Transparenz und Identifikation von Einsparpotenzialen
- Unterstützung unternehmensindividueller Richtlinien für Reisen und Ausgaben
- Zentrale Auswertung und Reporting von Ausgaben- und Reisedaten
Zum Partner
Das Unternehmen Perk (hervorgegangen aus dem Zusammenschluss von TravelPerk und Yokoy) wurde 2015 gegründet und ist seit März 2022 Partner der DATEV.
Mehr Infos unter:
Perk Reise- und Ausgabenmanagement ergänzt
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Informationsmaterialien zur Aktivierung der Schnittstelle in der Partnerlösung
- Alternativ kann hier ein Einrichtungstermin gebucht werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.