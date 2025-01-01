Risiken frühzeitig erkennen
Die zunehmende Abhängigkeit von technischen Systemen bringt Risiken wie
Sicherheitslücken, unsachgemäßen Umgang mit sensiblen Daten und
potenzielles Fehlverhalten mit sich.
Mit sicheren und präzisen Analysen lassen sich Datenqualität verbessern,
Rechnungsprüfungen absichern, kommunale Dienstleistungen effizient
gestalten und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken.
KI-gestützte Anomalieerkennung
DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.
Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für
auffällige Datensätze.
Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.
Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung Ihrer Buchführung und zur Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.
Digitale Datenanalysen - in 2 Minuten erklärt:
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
DATEV Datenprüfung unterstützt bei der internen Revision (IKS), bei der Qualitätssicherung von Vor- und Hauptsystemen sowie bei der Vorbereitung auf digitale Kassen- und Betriebsprüfungen.
Digitale Datenanalysen ermöglichen das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten und Risikopotenzialen sowie die Analyse von Entwicklungen und Trends, so dass sich gezielte Maßnahmen ableiten lassen.
DATEV Serviceversprechen
Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Beratungsangebote für Ihre individuellen Anforderungen.
Dazu bieten wir ein Schulungsprogramm für Anfänger und Fortgeschrittene, um die Software optimal zu nutzen.