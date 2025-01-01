3 Personen stehen vor einem Großbildschirm und sprechen miteinander

Risiken frühzeitig erkennen

Die zunehmende Abhängigkeit von technischen Systemen bringt Risiken wie 
Sicherheitslücken, unsachgemäßen Umgang mit sensiblen Daten und 
potenzielles Fehlverhalten mit sich.

Mit sicheren und präzisen Analysen lassen sich Datenqualität verbessern, 
Rechnungsprüfungen absichern, kommunale Dienstleistungen effizient
gestalten und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger stärken.

KI-gestützte Anomalieerkennung

DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.

Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für
auffällige Datensätze.

Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.

Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung Ihrer Buchführung und zur Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.

Digitale Datenanalysen - in 2 Minuten erklärt:

Ihre Vorteile

  • Stärkung des Vertrauens in die Datenintegrität

    Durch die transparente Dokumentation von Auffälligkeiten und Schwachstellen, sowie
    deren nachvollziehbare Beseitigung, wird das Vertrauen in die Integrität der Daten gestärkt.

  • Optimale Vorbereitung auf Betriebs- und Abschlussprüfungen

    Finanzbehörden verwenden innovative Tools für umfassende Prüfaufgaben. Daher ist es entscheidend, technisch mit Betriebs- und Wirtschaftsprüfern auf Augenhöhe zu sein. Digitale Datenanalysen
    ermöglichen eine optimale Vorbereitung auf Betriebsprüfungen, indem potenzielle Unregelmäßigkeiten
    frühzeitig erkannt und behoben werden.

  • Revisions- und fälschungssichere Datenverarbeitung

    Sie erhalten eine zuverlässige Lösung, die Schutz vor Manipulationen bietet und auch die strengen
    Anforderungen der Revisionssicherheit erfüllt.

Produktbeschreibung

DATEV Datenprüfung unterstützt bei der internen Revision (IKS), bei der Qualitätssicherung von Vor- und Hauptsystemen sowie bei der Vorbereitung auf digitale Kassen- und Betriebsprüfungen.

Digitale Datenanalysen ermöglichen das frühzeitige Erkennen von Auffälligkeiten und Risikopotenzialen sowie die Analyse von Entwicklungen und Trends, so dass sich gezielte Maßnahmen ableiten lassen.

Blick in die Software

Gegenüberstellung von Umsatz und Materialeinsatz

DATEV Datenprüfung: Screenshot der Kassenprüfschritte.

Kassendatenanalyse mit spezifischen Prüfungsschritten

DATEV Datenprüfung: Screenshot einer Tax Compliance Prüfungsstruktur.

TAX Compiance Abfragen