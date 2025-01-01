Digitales Diktieren bietet Anwaltskanzleien erhebliche Vorteile, indem es die Effizienz und Genauigkeit bei der Erstellung juristischer Dokumente erhöht. Durch die schnelle und flexible Aufnahme von Diktaten können Anwälte ihre Gedanken unmittelbar festhalten und zeitnah weiterverarbeiten. Dies spart wertvolle Zeit, reduziert Fehler und verbessert die Gesamteffizienz der Kanzlei.
HighSpeech® ist eine digitale Diktierlösung, die sich flexibel in die Arbeitsabläufe von Kanzleien integriert und die Erstellung von Schriftsätzen effizient gestaltet.
• Direkte Integration in DATEV Anwalt classic und DATEV DMS
• Unterstützung von Diktiermikrofonen, mobilen Geräten und Smartphones
• utomatische Speicherung fertiger Schriftsätze im Dokumentenmanagementsystem
Mehr erfahren
SpeechType® ist ein professionelles Spracherkennungsmodul, das nahtlos in DATEV-Anwendungen integriert werden kann.
• Diktieren in verschiedenen Anwendungen wie E-Mail, Notizen und Formularen
• Berufsspezifische Steuerbefehle für Microsoft Word und individuelle Textbausteine
• Integration in DATEV-Anwendungen wie DATEV Anwalt classic, DATEV DMS und DATEV Eigenorganisation comfort
Mehr erfahren