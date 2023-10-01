Highlights
- Technisch geprüfte Schnittstelle zu DATEV-Anwendungen
- Diktieren mit optionaler Mitlesefunktion
- Diktieren in beliebigen Anwendungen (E-Mail, Notizen, Formulare, etc.)
- Wortschatz für Steuerberater und Rechtsanwälte
- Einsatz auch in Terminalserverumgebung möglich
Weitere Funktionen
- Start vom HighSpeech Arbeitsplatz aus DATEV
- Diktierfunktionen für jeden Anwendungsbereich
- Diktierbefehle und berufsspezifische Word-Steuerbefehle, z.B. Beweis, Tabelle, Frist
- Flexible Erstellung des Schriftguts mit und ohne Einbindung eines Sekretariats
- Separate Anweisungsfunktion (Bearbeitungshinweise für das Sekretariat)
- Textbausteinfunktion
- Navigation per Stimme
- Erweiterbares deutschsprachiges Lexikon sowie ergänzende Lexika, z.B. für englischsprachige Korrespondenz
- Automatische Anpassung des Systems an den Duktus der diktierenden Person
Schnittstellen
Schnittstelle
Bidirektionale Schnittstelle zum Austausch von Akten- und Mandanteninformationen, Zeitinformationen und Vorlagennutzung.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
- Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner. Zur Kontaktaufnahme kann die Schaltfläche „Partner kontaktieren“ genutzt werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
