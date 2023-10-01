datatronic beka technologies GmbH

Mit der Lösung kann von einer formlosen Aktennotiz bis zum formatierten Schriftsatz alles diktiert werden.

SpeechType ist das Spracherkennungsmodul zu HighSpeech. Berufsspezifische Steuerbefehle für Word und individuelle Textbausteine beschleunigen die Schriftguterstellung. Durch einen interprofessionellen und kanzleiübergreifenden Wortschatz profitieren alle diktierenden Personen voneinander.