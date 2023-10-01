Highlights
- Erweiterbar mit der Spracherkennung SpeechType
- Einsatz von Diktiermikrofonen, mobilen Diktiergeräten und Smartphones
- Diktatverschlüsselung
- Einsatz auch in einer Terminalserverumgebung und bei DATEVasp
Weitere Funktionen
- Start vom DATEV Arbeitsplatz
- Übersichtlicher Diktat– und Sekretariatsarbeitsplatz
- Verknüpfung des Diktats mit Mandanteninformationen
- Verknüpfung mit Akten-/Adressinformationen sowie Textvorlagen (DATEV Anwalt)
- Übertragen des Diktats ins Sekretariat mit einem Mausklick
- Fertiger Schriftsatz wird automatisch in der Dokumentenablage/DMS gespeichert
- Diktat splitten bei langen Schriftsätzen
- Archivierungsfunktion
- Diktieren mit Diktiermikrofonen, mobilen Diktiergeräten und Smartphones
- Terminalserver-Unterstützung
Schnittstellen
Schnittstelle
Bidirektionale Schnittstelle zum Austausch von Akten- und Mandanteninformationen, Zeitinformationen und Vorlagennutzung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 410,00 Euro.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
