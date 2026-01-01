Die gute Nachricht: Mit „Wirtschaftsberatung classic” haben Sie eine solide Basis für strukturierte Analysen und Gespräche. Es enthält nun auch die Cloud-Anwendungen „DATEV Analyse und Planung” sowie „DATEV Steuervorauszahlungen” – ohne Mehrkosten! Das sind Beratungsprodukte, die sich auf das Wesentliche konzentrieren, sich durch eine einfache Bedienung und automatisierte Darstellungen auszeichnen. Sie werden nach und nach erweitert. Wer jetzt einsteigt, schafft die Basis für eine zukunftssichere und effizientere Beratungspraxis.

Der DATEV Frühwarnservice ist ein Analyse-Programmteil von DATEV Analyse und Planung und unterstützt Sie bei der Früherkennung betriebswirtschaftlicher Auffälligkeiten. Dabei werden BWA-Kriterien und Kennzahlen zu Liquidität, Bilanz und Erfolg automatisch auf Auffälligkeiten geprüft und übersichtlich dargestellt. Lesen Sie dazu den Fachbeitrag DATEV Frühwarnservice stärkt Analyse- und Beratungsleistung.

Als weiterer Analyse‑Baustein ermöglicht die DATEV Kennzahlenanalyse im Anschluss eine strukturierte Einordnung der wirtschaftlichen Lage Ihrer Mandanten. Auf Basis ausgewählter Kennzahlen aus Bilanz, Gewinn‑ und Verlustrechnung sowie Liquidität unterstützen Zeitvergleiche und optional ein Branchenvergleich die vertiefende Analyse und die Vorbereitung von Mandantengesprächen.

Mit dem Programmteil „Planung” in DATEV Analyse und Planung verschaffen Sie Ihren Mandanten einen optimalen Überblick über die künftige Entwicklung ihres Unternehmens und erhalten eine fundierte Basis, beispielsweise für das Bankgespräch. Weitere Informationen finden Sie im Fachbeitrag Schnell und einfach planen – für mehr Sicherheit.

Mit DATEV Steuervorauszahlung erhalten Sie einen Überblick über die zu erwartenden Steuervorauszahlungen Ihrer Mandanten und können prüfen, ob die Höhe der Vorauszahlungen angemessen ist.

Die Integration der Anwendungen in die Buchführung beschleunigt den Beratungsprozess: Werden die Daten mit dem DATEV-Frühwarnservice analysiert, zeigen gemeldete Auffälligkeiten den Einstieg in die weiterführende Analyse auf. Diese können anschließend mit der DATEV Kennzahlenanalyse strukturiert eingeordnet werden, z. B. durch Zeitvergleiche und optional den Vergleich mit der Branche. Auf dieser Basis lassen sich Auffälligkeiten in einer Ertrags‑ oder Liquiditätsplanung gezielt weiter betrachten. Ändert sich die Ertragslage deutlich, können Sie mit DATEV Steuervorauszahlungen ermitteln, welche Steuernachzahlungen (oder -erstattungen) dies zur Folge hätte. Zur Vermeidung reichen Sie einfach einen elektronischen Anpassungsantrag ein. Alle Anwendungen können direkt über DATEV Kanzlei-Rechnungswesen aufgerufen werden. Informieren Sie sich dazu im Fachbeitrag Planzahlen-Controlling.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Mandantenbedürfnisse verändern sich: Entscheidungshilfen, Szenarien und Klartext sind gefragt.

Fachkräftemangel: Prozesse müssen effizient, wiederholbar und teamfähig sein.

Digitalisierung: Daten sind vorhanden – die Kunst liegt darin, sie verständlich zu nutzen.

Warum sich das lohnt

Standard statt individueller Lösungen: gleichbleibende Qualität, auch wenn mehrere Kolleginnen und Kollegen beraten.

Proaktiv beraten: Auf Basis der aktuellen Entwicklung Handlungsbedarf erkennen und Gespräche anstoßen.

Mandanten entlasten: Überraschungen vermeiden, Planungssicherheit erhöhen.

Die neuen Cloud-Anwendungen als Beschleuniger

Transparenz auf einen Blick: Verständliche Zahlen, Trends und Abweichungen.

Von Ist zu Plan: Plan-Ist-Vergleiche und einfache Szenarien helfen, Entscheidungen vorzubereiten.

Anzeige im Browser: Immer aktuell, ohne lokale Installationen.

Häufige Einwände – und warum sie heute nicht mehr zählen