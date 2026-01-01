Wervolles Wissen
Ein Kollege fällt aus – und Panik kommt auf. Wo sind die Daten seiner aktuellen Fälle? Ist das wirklich der neueste Stand? Und wer kann diese Schrift entziffern? Die Antwort auf all diese Fragen lautet: Wissensmanagement. Die Systematisierung von Information ist entscheidend für die Zukunft von Kanzleien. Worauf es dabei ankommt.
Das Wissen in Ihrer Kanzlei aktuell halten
Best Practice: Wissen teilen, Zukunft sichern
Wenn Know-how nur in einzelnen Köpfen steckt, wird es heikel. Wie gelingt der Sprung vom informellen Austausch zum systematischen Wissensmanagement? Zwei Kanzleien verraten ihre Erfolgsrezepte.
„Lernen ist Kern unserer DNA“
Vor 16 Jahren stießen Dennis Gebhard und Dennis Grueneberg einen Kulturwandel in ihrer Kanzlei an: Sie wollten wegkommen von einem Zustand, in dem Einzelne Inselwissen anhäuften, hin zu einem Alltag, in dem alle jederzeit über die für sie relevanten Informationen verfügen. Hier ziehen sie Bilanz.