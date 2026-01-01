Illustartion Netzplan

Wervolles Wissen

Ein Kollege fällt aus – und Panik kommt auf. Wo sind die Daten seiner aktuellen Fälle? Ist das wirklich der neueste Stand? Und wer kann diese Schrift entziffern? Die Antwort auf all diese Fragen lautet: Wissensmanagement. Die Systematisierung von Information ist entscheidend für die Zukunft von Kanzleien. Worauf es dabei ankommt. 

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Portrait Frank Bischof und Miriam Engel

Best Practice: Wissen teilen, Zukunft sichern

Wenn Know-how nur in einzelnen Köpfen steckt, wird es heikel. Wie gelingt der Sprung vom informellen Austausch zum systematischen Wissensmanagement? Zwei Kanzleien verraten ihre Erfolgsrezepte. 

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Portrait Dennis Gebhard und Dennis Grueneberg

„Lernen ist Kern unserer DNA“

Vor 16 Jahren stießen Dennis Gebhard und Dennis Grueneberg einen Kulturwandel in ihrer Kanzlei an: Sie wollten wegkommen von einem Zustand, in dem Einzelne Inselwissen anhäuften, hin zu einem Alltag, in dem alle jederzeit über die für sie relevanten Informationen verfügen. Hier ziehen sie Bilanz. 

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