Ein Kollege fällt aus – und Panik kommt auf. Wo sind die Daten seiner aktuellen Fälle? Ist das wirklich der neueste Stand? Und wer kann diese Schrift entziffern? Die Antwort auf all diese Fragen lautet: Wissensmanagement. Die Systematisierung von Information ist entscheidend für die Zukunft von Kanzleien. Worauf es dabei ankommt.